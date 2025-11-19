「直美」醫補訓練挨批「修理小孩給大人看」　衛福部：會給時間

▲石崇良今回應「直美」相關修法遭質疑「修理小孩給大人看」。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

近年部分年輕醫師未完成PGY（不分科）等訓練，直接到醫美診所工作，俗稱「直美」現象。衛福部日前公布修法，擬加嚴規範光電治療等醫美處置，但遭醫師質疑「修理小孩給大人看」，強調應「不溯及既往」；衛福部回應，能力訓練是政策核心，若補正，會給相關醫師一定時間完成PGY等必要訓練。

針對衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）修正草案，台北市醫師職業工會理事長陳亮甫今表示，若新制上路，衝擊最大的是過往畢業後直接投入醫美產業的醫師，其可能被迫回到醫院接受2年PGY訓練，若沒有完善銜接機制，醫師、醫院都將面臨安全、人力、行政等負擔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳亮甫指出，草案以「病患安全」為理由提高制度門檻，但相關證據未充分公開，例如重大醫療事件是否與未受專科訓練的醫師有關，未完成PGY即進入醫美的人數、不同背景醫師涉及醫療事故的比例等資料也未公布，衛福部應提供具體數據才能服眾。

此外，陳亮甫強調，若缺乏完整實證，政策恐遭疑「修理小孩給大人看」，也可能被解讀為「關上直美大門」，且醫美產業為何有吸引力讓大批醫師快速投入，也該是修法背後值得探討的問題。

對此，衛福部部長石崇良回應，此次《特管辦法》修訂是為提高醫療品質和病人安全，台灣建立的專科醫師制度，本身即有品質要求，故政策希望「回歸專科醫師訓練後才能具備基本能力」，各國也都是朝這樣的方向發展。

針對工會擔憂「溯及既往」、影響現有從業者權益，石崇良則說，所有法規修訂皆遵循「信賴保護原則」，通常有2種作法，分別是不溯及既往，或是給予一定過渡期，讓既有執業者補正。

石崇良強調，將權衡民眾利益與執業者權益，「但能力訓練還是最基礎的」，若採補正方式，將給予既有從業者時間完成必要的PGY等訓練，政府立場不會針對特定族群，目標始終是確保病人安全。