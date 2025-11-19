ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

年輕妹「睡沙發像天使」打呼就消失　醫揪關鍵線索破案

▲經痛,月經,睡覺,MC,失眠,外漏,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲您睡覺會打呼嗎？（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科醫師蔡明劭分享，一名會打鼾的女子，只要睡沙發就睡得像天使，一覺到天亮；後來「睡眠檢查」的關鍵線索出現，不是沙發有魔力，是姿勢性睡眠呼吸中止症，只要一側睡，呼吸道就不容易塌陷，但一平躺立刻鼾聲雷動。

「福爾摩劭診間探案：神奇沙發之謎！」蔡明劭在臉書說，最近門診出現一樁離奇案件，主角是一位年輕小姐，被打鼾困擾多年，睡覺翻來覆去、醒醒睡睡、白天萎靡不振。

蔡明劭表示，但小姐帶著亮晶晶的眼神走進來，語氣神祕說，「蔡醫師，我發現一個超級神奇的方法！只要睡沙發，我就能一覺到天亮，連續5小時沒醒過耶！」

蔡明劭心想，沙發？治療打鼾？？聽起來比醫院所有醫療器材加起來還玄。

線索一：神奇沙發？

小姐說，她某天看電視看到睡著
就這麼在沙發上「一夜好眠」。
之後不死心連續測試好幾天，只要睡沙發就睡得像天使。
我聽完瞇起眼：難道這張沙發有磁場？還是隱藏什麼睡眠魔力？
福爾摩劭的腦袋開始轉動……

線索二：睡眠檢測揭開真相

睡眠檢查出爐！關鍵線索出現——
平躺AHI高達 50（重度 OSA）
但側睡時可降到20以下

蔡明劭問患者，「妳在沙發上，是不是沒辦法好好平躺？」她眼睛瞬間睜大，「對耶！沙發太窄，躺著會卡到，我都不自覺側著、臉朝外睡！」

蔡明劭提到，真相大白！不是沙發有魔力，是姿勢性睡眠呼吸中止症（Positional OSA），只要一側睡，呼吸道就不容易塌陷，但一平躺立刻鼾聲雷動。

蔡明劭說，不是每張沙發都能治療打鼾，但這位小姐的沙發意外逼她「整晚側睡」，反而成了天然的姿勢治療器！真正的兇手不是沙發，而是睡姿。

關鍵字： 蔡明劭 打呼 打鼾

