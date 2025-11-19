「蘋果病」最近很多　醫：日本返台出現機會變高

▲顏俊宇說，最近門診遇到一位5歲弟弟，臉頰、手臂的紅疹已經持續兩周。（圖／翻攝顏俊宇臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

兒童感染科醫師顏俊宇提醒，從日本回來出現「蘋果臉」？近日真的在診所看到很多「蘋果病」（傳染性紅斑），最近「蘋果病」在日本確實有增加趨勢，近期旅遊回來的孩子出現「蘋果臉+網狀紅疹」的機會也會相對變高。

顏俊宇在臉書說，最近門診遇到一位5歲弟弟，臉頰、手臂的紅疹已經持續兩周，媽媽特別擔心來看診；進一步詢問，原來兩周前剛從日本旅遊回來，回台灣後有輕微感冒、微微發燒，接著就開始長紅疹。

顏俊宇指出，檢查後弟弟喉嚨沒有化膿、沒有草莓舌、皮疹也沒有砂紙般粗糙感，先排除需要抗生素治療的「猩紅熱」，整體看起來更像是大家俗稱的蘋果病（傳染性紅斑）。

顏俊宇表示，媽媽一聽到「不需要抗生素、會自己好、不留疤」，整個安心很多；而且蘋果病在出疹後，傳染力反而變低，最近真的診所看到很多蘋果病，所以叮嚀一下大家。

顏俊宇提到，什麼是「蘋果病」？（傳染性紅斑）常見於5-15歲兒童，名字來自「臉頰像被打了一巴掌一樣的蘋果紅」，病原是Parvovirus B19，傳染方式是「飛沫＋接觸」，最具傳染力的時間為臉紅之前的一周（出疹後反而比較不會傳染）。

►三階段典型症狀

1、前驅期（1-2 天）

• 輕微發燒

• 頭痛、喉嚨痛

• 倦怠、感冒樣症狀

2、皮疹期（最經典）

• 臉頰鮮紅：蘋果臉

• 1-4天後出現網狀蕾絲樣紅疹（多在手臂、身體）

• 通常不癢、不痛

3、波動期（2-4 周）

• 紅疹會忽明忽暗

• 遇到運動／日曬／熱水澡／情緒激動會變明顯

►治療方式

自限性疾病，不需特效藥。支持性治療即可：退燒藥物、休息、多喝水

►預後

多數孩子1–2周就好。網狀紅疹可能持續4-6周，但不會留下疤痕，感染後多半會有終身免疫

►哪些族群要特別小心？

孕婦→可能影響胎兒（胎兒貧血、胎兒水腫）

溶血性疾病患者（例：地中海型、G6PD）→可能誘發aplastic crisis

免疫力低下者→病程較長、可能會有持續貧血

顏俊宇說，日本最近是不是在流行？是的，今年日本的傳染性紅斑通報數確實有上升趨勢，所以近期旅遊回來的孩子，出現「蘋果臉+網狀紅疹」的機會也會相對變高，台灣目前仍以散發個案為主，但臨床上明顯感受到「旅遊相關」病例增加。