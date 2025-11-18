流感增42重症、10死！30多歲男「併發腦出血休克」住院2週亡

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署公布最新流感疫情監測，上週新增42例流感併發重症，另有10例死亡。死亡最年輕是南部30幾歲男性，10月下旬出現類流感症狀，又因為高血壓心血管併發症到急診接受手術、住加護，後續確認A流與細菌感染接受治療，仍因為併發腦出血休克，住院兩週後於11月上旬不幸過世。疾管署提醒近期氣溫變化明顯，請民眾務必防範呼吸道傳染病。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，第46週（11/9-11/15）類流感門急診就診計93,247人次，較前一週下降9.1%；上週新增42例流感併發重症病例（10例H1N1、30例H3N2、2例A未分型）及10例死亡（4例H1N1、6例H3N2）；另依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。

重症與死亡仍有年輕個案，疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案最年輕是南部30多歲男性，10月下旬出現發燒、喉嚨痛，後來因為高血壓心血管併發症到急診，手術治療後轉加護病房照護，但是隔天出現呼吸窘迫、低血氧、胸部X光顯示肺炎，檢驗確認A流和細菌感染，給予抗生素與抗病毒藥物治療，但後續仍然併發腦出血休克，11月上旬不幸過世，住院兩週，死因是流感併發呼吸衰竭、腦出血。

重症個案最小是南部4歲男童，林詠青指出，個案沒有潛在病史，曾經在110年、112年接種過流感疫苗，本季尚未接種，11月上旬出現高燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，診所就醫開立藥物，一週後出現食慾、活動力下降， 呼吸喘、哮吼，就醫檢查血氧偏低、呼吸困難，X光顯示兩側肺部浸潤，快篩發現A流陽性，因為呼吸衰竭，插管給予抗病毒藥物，目前仍在加護病房住院第6天，生命徵象穩定。疫調顯示同住接觸者、幼兒班同學有流感症狀，確診A流，可能社區或者家戶感染。

疾管署副署長曾淑慧表示，雖然秋季流感脫離流行，疾管署預期下一波冬季流感將於12月上旬開始升溫，且冬季流感重症、住院人數都會超越秋季，提醒民眾注意；由於流感疫苗接種約需2週的時間才能獲得足夠保護力，符合資格且尚未接種的民眾，儘速完成接種，以及早獲得免疫保護力。

疾管署提醒，近期氣溫變化明顯，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。