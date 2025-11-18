快訊／腸病毒增1死！1個月大嬰發病2天亡「疫情進入流行期」

▲疾管署疫情週報，防疫醫師林詠青，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情再進入流行且新增死亡個案！疾病管制署今（18）日表示，個案為中部1個月大女嬰，11月上旬因食慾及活力不佳，送醫收治於小兒加護病房，次日出現意識改變、休克，急救後仍不幸死亡。經通報檢驗後確認感染伊科病毒11型併發重症。

依據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情上升，第46周（11月9日至11月15日）門急診就診計11,223人次，較前一周（10,806人次）上升3.9%，達流行閾值（11,000人次），研判進入流行期；近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型 。

疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案為1個月大女嬰早產 9月下旬出生 11月上旬出現食欲活動力下降，尿量減少，急診就醫血壓偏低 ，抽血檢查包含發炎指數、肝功能指數都上升，白血球增加有感染情形，還有血小板低下、凝血功能異常，醫師懷疑敗血症收治加護病房。隔天意識狀況改變，血壓量不到，經過急救仍然沒改善，當日不幸過世。後續檢體驗出伊科病毒11型，確認腸病毒重症造成死亡。

今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），以感染伊科病毒11型（17例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各1例），為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例。疾管署呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，國內已進入腸病毒流行期，呼籲大人小孩皆應保持警覺，持續落實個人手部衛生，並請教托育機構人員及家長加強教導學童養成良好個人衛生習慣，尤其是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」以肥皂或洗手乳勤洗手，且要確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以降低腸病毒傳播的風險。

疾管署指出，成人及小孩皆有可能感染腸病毒，尤其成人感染腸病毒後通常沒有明顯症狀，易疏於防範而傳染給家中幼兒，籲請民眾外出返家後務必先更衣；摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。孕婦及新生兒照顧者應避免出入人潮擁擠及空氣不流通的公共場所，並儘量不要與有症狀的人接觸。

家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，並請家長及教托育人員多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。

5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。