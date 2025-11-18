研究揭苦味可強化記憶　專家建議：讀書前吃4格黑巧克力

▲多項研究證實吃黑巧克力有助提升記憶力。（圖／翻攝自pixabay）

記者邱俊吉／綜合報導

求考試順利未必要拜文昌君，吃黑巧克力也許就能奏效。食品專家楊世煒（韋恩）在臉書分享日本芝浦工業大學一項研究，指黑巧克力的苦味能在1小時內啟動大腦記憶系統，使短期記憶更快轉為長期記憶，關鍵在其多酚成分能引發海馬迴中正腎上腺素急速升高，有助大腦在短時間內提高辨識能力。

楊世煒在臉書寫道，該研究為動物實驗，將小鼠分成2組，分別攝取可可多酚和水，並接觸2件相同物品，在1小時後，將其中一個替換成新物品，並觀察小鼠探索情形，結果發現，攝取可可多酚的小鼠探索新物品的時間，比喝水組多出約30%，顯示牠們更能記住舊物品，也能分辨新鮮刺激。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究團隊指出，黑巧克力中的黃烷醇會使海馬迴的正腎上腺素濃度迅速上升，而這並非來自消化、吸收，而是來自苦味與澀味，透過口腔與腸道的感覺神經，快速刺激腦幹，引發藍斑核大量釋放正腎上腺素。此反應與「記憶鞏固的早期階段」重疊，故能使大腦更快將新資訊轉換成可記憶內容。

此外，研究也發現攝取高劑量可可多酚的小鼠，會出現腎上腺素排泄上升、下視丘壓力相關基因增加、活動量及警覺行為提升等現象，顯示苦味可溫和啟動注意力和警覺系統，使大腦傾向將資訊標示為「重要事件」，有助記憶形成。

楊世煒指出，此動物實驗結果與先前人類研究一致，例如2023年一項大型臨床試驗，指人類長期攝取可可多酚，能改善高齡、膳食攝取不足者的海馬迴相關記憶，其他研究也發現攝取後45至90分鐘，為大腦反應最顯著的時間區間。

綜合以往研究結果，楊世煒寫道，若需要提高記憶力，例如讀書、簡報或會議，可在1小時前攝取可可濃度70%以上的黑巧克力，攝取量20至30公克，約一整片的3至4小格即可，但提醒高糖的牛奶巧克力與白巧克力，因多酚含量較低，且糖分偏高，不適合作為相同用途。

楊世煒指出，除可可多酚外，黑巧克力還含有其他可能協助大腦運作的成分，例如可可鹼，可帶來溫和清醒感，而苯乙胺則能促進內啡肽，色胺酸有助維持情緒穩定，使長時間讀書較不易中斷，這也是歐美國家習慣將黑巧克力當作閱讀零食的主因。