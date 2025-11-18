年輕人大腸癌暴增　醫揭「45%患者首個症狀」

▲醫師說，研究發現約20-25%的大腸癌年輕患者，在診斷前明顯出現排便變化。（示意圖／記者林緯平攝）



記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症科醫師黃軒指出，幾年前大腸癌還被視為中老年疾病，但近年醫學界震驚發現，20-40歲的年輕人大腸癌發生率暴增！他分享「最容易被忽略的五大腸道警訊」，包括大便中有血、排便習慣改變、體重莫名下降、腹痛腹脹、貧血卻找不到原因，而45%年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」。

黃軒在臉書說，美國、澳洲、加拿大年輕族群（20-39 歲）大腸癌發生率快速上升，部分國家20年增幅達近2倍；亞洲台灣／韓國年輕男性直腸癌每年+4～6%，20年≈+160%（翻倍）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒表示，年輕人為何大腸癌越來越多？年輕人是這樣罹癌的：

1、久坐+外送飲食文化

現在是外送平台年代，年輕人每天坐著工作，吃炸雞漢堡，纖維不足、油鹽糖過多，導致腸道菌相大亂。研究指出，高脂、低纖飲食會削弱腸道黏膜防禦力，促進癌細胞生成。

2、作息亂+熬夜

熬夜會抑制腸道上皮細胞修復，研究證實，夜間不睡會打亂腸道細胞的DNA修復節律，讓癌細胞突變更容易累積。

3、遺傳+基因突變

以前我們認為，年輕型一些大腸癌也與遺傳有關（例如Lynch syndrome遺傳性非息肉性大腸癌）。但最新研究發現，即使沒有家族史，仍有近60%的年輕病人帶有DNA修復路徑突變。

▼醫師表示，45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」。（示意圖／記者黃克翔攝）

黃軒提醒，最容易被忽略的五大腸道警訊，這些症狀醫學界已經反覆提醒，但年輕患者最容易「以為沒什麼」？然而，它們每一個都是腸道的紅色警戒燈。

1、大便中有血

你的顏色比你更誠實

年輕人最常犯的錯誤就是「一定是痔瘡啦！」

但事實卻是──

- 痔瘡：鮮紅、沾在表面、常常痛

- 腫瘤或黏膜病變：暗紅、黑色、混在大便中，通常不痛

45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」。

2、你排便習慣改變

你腸子在抗議

你原本一天一次，突然變成一天五次？

或是三天沒上？

便祕、腹瀉輪替兩個星期以上就是警訊。

研究發現約20-25%的大腸癌年輕患者，在診斷前明顯出現排便變化。

你的腸道正在說：

「我不正常了，你還不去看醫生？」

你有在乎你自己的大便習慣嗎？

3、你體重莫名下降

你身體能量被偷走

如果你沒有減肥，但體重在1-3個月內掉超過5%

那不是幸運，是危險訊號

能量被誰偷走？

往往是腸道中的發炎或腫瘤在消耗你的身體！

4、你一直腹痛腹脹

身體危急在說話

胃炎：整片痛

大腸問題：常卡在「左下腹」或「右下腹」

而且它有一個特徵：

吃完東西更痛、排便後好一點。

5、貧血，找不到原因

你腸道默默「流血」

右邊的半大腸癌尤其會這樣

你不會看到明顯的血

但你的身體每天可能在流掉5-10mL

長期下來就變成：臉色蒼白、心悸、想睡、動一下就累

許多年輕患者因為「不明原因貧血」卻被忽略，延誤診斷長達6個月。

黃軒提到，最致命的不是症狀，而是「延誤」

最後常延誤的族群：女性、右側結腸癌

最常被誤診為：腸胃炎、痔瘡、大腸激躁症

黃軒說，年輕患者最大問題不是症狀不明，而是他們真的太容易，也會被醫療系統誤會；研究揭露一個驚人事實，太多醫生也是如此以為：

便血=痔瘡

腹痛=腸胃炎

腹瀉=大腸激躁症（IBS）

貧血=女生經期多

黃軒提醒，而真正的大腸癌就藏在這些「看似普通」的訴求後面，延誤越久，確診時越容易是局部晚期或轉移，不要讓「以為只是痔瘡」耽誤你的人生；大腸癌已不是老年人的專利了，20歲、30歲甚至剛出社會的小資族，都可能被它盯上。

黃軒表示，而你的腸道不會大吵大鬧，它只會用最安靜的方式提醒你，「請你聽我一下，我真的有事」；如果你或身邊的人出現以上任一訊號，不要猜、不要拖，一次腸鏡就能讓你的人生鬆一大口氣；年輕人的腸道正在求救，那些被誤認為「痔瘡」的小細節，往往其實是癌症前奏！尤其是年輕人（<50歲）你們知道嗎？