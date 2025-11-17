血液腫瘤權威陳耀昌病逝　石崇良憶恩師哽咽：沒辦法再諮詢他了

▲台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌病逝。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌今（17）日病逝台大醫院，享壽76歲。衛福部部長石崇良今受訪時透露，陳耀昌是自己在台大的老師，過去在擬定細胞治療特管辦法，老師是首席顧問。他語帶難過直說「我真的覺得很惋惜，我沒辦法再諮詢他了。」

談到陳耀昌離世，石崇良難掩悲傷提到，他是我在台大學習血液和腫瘤科訓練時的老師，他非常愛護我，後來在擬定特管辦法，讓細胞治療可以在台灣臨床使用，整個擬定過程中，「他是我最重要的指導者，是首席顧問。」

石崇良說，老師在學術上有很大的貢獻，也是骨髓移植先驅，過去更曾經指導越南第一個越南骨髓移植個案，他是非常頂尖的人，他後來也看到再生醫療要有產業界結合，不能只靠學術研究，所以自己踏入產業界，就是希望可以普及，不希望這些高科技的東西只有富人可以使用。

面對恩師的離開，石崇良難忍悲傷情緒，忍不住眼眶泛紅。他直言，「我真的覺得很惋惜，他對台灣再生醫療的貢獻也很多，他是自己跳下去產業的，他原本在象牙塔裡很容易享受光環，但產業界是很困難、很辛苦的，要把理想讓大家接受，是很大的挑戰。訪問最後，他語帶遺憾的說「我沒有辦法再諮詢他了。」