食藥署稽查外送飲食　人从众、六扇門、早安美芝城違規遭罰

▲地方衛生局稽查「美食外送平台合作之餐飲業者」。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案」結果，針對與美食外送平台合作的餐飲業者，基隆的「人从众厚切牛排」1件紅茶腸桿菌科超標；基隆的「川崎拉麵」豬肉原料原產地標示不符規定；台南「早安美芝城（西門概念店）」產品責任保險不符規定、台東「六扇門時尚湯鍋」基因改造資訊標示不符規定，已全數開罰。

食藥署表示，本次專案分別針對「美食外送平台業者」、「美食外送平台合作之餐飲業者」、「雲端廚房業者」、「美食外送平台外送服務員」進行查核。在美食外送平台業者部分，共稽查6家，於食品業者登錄、定型化契約及消費者申訴處理流程等查核項目均符合規定。

另外，針對美食外送平台合作餐飲業者及雲端廚房業者，共計稽查343家，查核食品良好衛生規範（GHP）準則，初查主要缺失有從業人員個人物品未專區存放、食品從業人員未依規定體檢、作業場所不潔等，經所轄衛生局限期改正後，皆複查合格。查核相關菜單及食品標示，查獲2家業者標示不符規定，另查獲1家業者未投保產品責任保險，由所轄衛生局依法裁處共計新臺幣9萬元。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，違規業者包括基隆市「人从众厚切牛排」的1件紅茶，初抽檢出腸桿菌科350CFU/mL，複抽驗檢出腸桿菌科850CFU/mL（限量標準為10CFU/mL），衛生標準抽驗不合格，依違反食品安全衛生管理法，裁處新台幣3萬元。

另基隆市「川崎拉麵」的豬肉原料原產地標示不符規定，原產地來自巴拉圭，業者卻標示加拿大， 依違反食安法裁處2萬元；台南「早安美芝城（西門概念店）則是未依規定投保產品責任險，裁處3萬元。

而台東「六扇門時尚湯鍋」把店內使用的玉米筍標示為「基改食品」，但玉米筍並沒有基改品種。劉芳銘說，這是第一次看到有業者把非基因改造標示為基因改造，依違反食安法規定裁處4萬元。