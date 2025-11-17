婦肚子悶痛揪7公分肌瘤　達文西手術切除「不留腹部傷口」

▲林玉珊說，採用第四代達文西手術傷口更小。（圖／大里仁愛醫院）



記者陳威廷／台北報導

45歲的魏女士因為近半年下腹部悶痛，到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）婦產科醫師林玉珊門診求診，檢查發現有下腹部悶痛合併壓迫症狀，竟然有7公分的肌瘤。經採用達文西機械手臂系統結合經陰道自然孔手術，患者術後一周即返家休養。由於手術並未在腹部留下傷口，讓魏女士感到非常驚訝，林玉珊表示，傷口藏在看不到的地方，這不只是手術傷口變小，更代表病人能更快回到自己的生活與角色中。

林玉珊指出，傳統腹腔鏡手術雖屬微創方式，但仍需在腹部開設多個小切口。經陰道自然孔手術是利用陰道作為自然通道進入骨盆腔，完全免除腹部傷口。第四代達文西機械手臂系統的高解析3D影像讓骨盆腔結構更清楚，機械手臂能在極狹小的空間中完成精細的分離與縫合。病人出血量少、疼痛感輕微，大多數人隔天即可下床，恢復速度比傳統手術明顯更快。

林玉珊表示，第四代達文西機械手臂系統讓醫師能在同一系統下執行多種婦科手術，從良性腫瘤切除到婦癌手術、婦女泌尿手術，都能更精確、出血更少；而經陰道自然孔手術主要適用於子宮全切除、特定位置的肌瘤切除及卵巢相關手術，可在沒有腹部傷口的情況下完成治療。

此外，第四代達文西機械手臂系統讓醫師能以坐姿操作控制台，透過細微手指動作即可精準帶動機械手臂，手術過程中鏡頭穩定、視野清晰，醫師不再需要長時間維持高強度姿勢，能把專注力放在每個細節上，讓手術更安全。

▲患者下腹有7公分肌瘤。（圖／大里仁愛醫院）