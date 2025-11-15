他車禍右肩痛半年還「劇烈偏頭痛」　新生異常微細血管惹禍

▲員榮心導室主任林彤宥醫師解釋血管栓塞術。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名46歲男性，半年前騎機車發生車禍，連人帶車摔倒右肩著地受傷，雖有吃藥、復健，但晚上睡覺翻身壓到仍會痛醒，還因為肩頸痠痛造成劇烈偏頭痛，再度就醫才確認，疼痛是來自於關節處新生的異常微細血管，進而導致長期不適，後續透過血管攝影精準找出異常微血管並進行栓塞，才大幅紓解。

員榮復健科主任陳冠霖指出，患者自訴車禍後，因為沾黏，右肩膀活動度大幅受限，工作太勞累會因為肩頸痠痛造成劇烈偏頭痛。車禍後吃了數個月的止痛藥並從事復健，但效果有限，晚上睡覺如果壓到右肩仍會痛醒。

後續接受核磁共振，發現右肩旋轉肌腱有撕裂傷，肱骨骨髓水腫、關節囊韌帶撕裂。骨骼超音波也發現患部血流增加，陳冠霖說明，這類疼痛往往來自於關節處新生的異常微細血管，周邊還伴隨細小且裸露的疼痛神經增生，導致病患長期不適。

考量患者已吃了數個月的止痛藥，但效果有限，近年來，醫界發展出包括「經導管動脈微栓塞術（TAME）」在內的微導管栓塞新技術，透過血管攝影精準找出異常微血管並進行栓塞，阻斷疼痛來源，可大幅緩解症狀。

員榮心導室主任林彤宥表示，臨床經驗顯示，這項療法過程與心導管、腫瘤栓塞治療類似，醫師會從手腕橈動脈或鼠蹊部股動脈進行穿刺，在X光透視下導引微導管，將栓塞劑或微球材料注入異常血管，使周邊異常神經因血流受阻而降低活性，減少疼痛訊號傳導。栓塞後，影像顯示原本「雲霧狀」的血管明顯減少，患者疼痛也隨之改善。

根據國內外臨床研究統計，約有八成患者在治療後疼痛顯著減輕，復發率也比傳統藥物或注射治療低。肩膀疼痛案例通常需針對5至6條血管處理。大部分患者在一週至一個月內即可明顯改善關節活動度，並有助於後續復健，同時復發比率相對低。不過，仍有約15%至20%的患者改善幅度有限。

林彤宥提醒，微導管栓塞術並非適用於所有患者，僅適用於傳統藥物、復健或注射治療無效的慢性疼痛患者，仍需由專業醫師評估後決定。除上述個案外，如媽媽手、網球肘及足底筋膜炎等症狀也都適用。