再談老婦殺腦麻兒案　石崇良：不可取但覺得很不捨

▲衛福部長石崇良受訪回應婦人殺死腦麻兒子案件。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北市一名80歲劉姓婦人親手悶死照顧超過50年的腦麻兒子，一審法官輕判她2年6個月徒刑，並建請總統特赦。衛福部長石崇良昨在立法院表態支持總統特赦，今日再被問及此事時語重心長表示，這樣行為不可取，也不應該成為免除司法的理由，但「我個人情感上，還是會覺得不捨」。

針對該案，總統府表示此個案尚在司法程序中，尊重司法獨立，政府不會介入，各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。石崇良今日下午出席台灣優衣庫公司（UNIQLO Taiwan）全球送暖行動發熱衣捐贈社工儀式，他會前接受訪問再被問到是否仍支持特赦。

石崇良坦言，這個案子令人遺憾，過去也有殺子後自殺的案件發生，而衛福部一貫態度「每一個生命個體都是獨立、應該尊重」，孩子不是父母親的財產，他們生命不是父母有任何理由可以決定，所以這件事情從過去到現在都一樣，應該要予以譴責。

媒體追問石崇良個人心情，他沉重表示，從他個人心情來看，當然覺得一個高齡母親這樣行為不可取，也不應該成為任何理由去免除司法，「我個人情感上，還是會覺得不捨。」

石崇良說，該案件有其特殊性，法官判決書也有提到，他尊重司法判定，但是更需要去反省，社會上對於長期照顧累積嚴重負荷應該要有更多支持力量。

石崇良指出，衛福部會強化家庭照顧者各項支持方案跟措施，包含長照居家、機構、社區喘息服務，要讓有需要的家庭更容易得到；還有家庭照顧者累積的壓力、照顧技巧或者提升心理支持等各方面，透過家庭照顧支持據點來協助。他也呼籲，希望長照家庭有需求可以和長照專線聯絡。