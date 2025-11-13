克國總理伉儷參訪北榮　盛讚AI醫療成果「感激長年協助」

▲克國總理伉儷參訪台北榮總，盛讚AI醫療成果。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

我國友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Saint Kitts and Nevis，簡稱克國）總理德魯（Terrance Drew）伉儷一行，今（13）日上午參訪台北榮民總醫院，實地了解台灣在智慧醫療領域發展成果，期望深化雙方在公共衛生、臨床醫療及醫療科技等領域的合作交流。德魯總理也特別感謝台灣長期協助給予克國多項醫療協助。

北榮院長陳威明表示，德魯總理以醫師出身的專業背景推動國家公共衛生與社會福祉發展，帶領克國醫療體系持續精進，北榮在2017年起與財團法人國際合作發展基金會（ICDF）合作，攜手推動克國「代謝性慢性疾病防治體系建構及加強計畫（CKD）」，展開醫療交流與專業人才培訓，後續更進一步推展「精神衛生服務系統提升計畫」，在身心健康領域全面合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

德魯總理表示，台灣長期協助給予克國多項醫療協助，特別是在慢性病與腎臟疾病照護方面，多次派遣醫療人員至當地提供診療、疾病分類及社區衛教等服務，加勒比海地區是全球慢性病比率最高的區域之一，台灣給予的醫療協助對提升該國醫療量能帶來深遠影響。

德魯總理提到，新冠疫情後克國人民心理健康問題遽增，台灣在精神衛生服務體系的專業投入，是協助克國走出疫情陰霾的重要力量。他特別感謝北榮與國合會（ICDF）在心理健康領域的給予的協助，兩國在醫療培訓、專業交流與服務品質上更加緊密。

德魯總理一行首先聽取「AI臨床決策支援系統與智慧病歷整合平台」簡報，體驗非接觸式生理量測AI技術「魔鏡系統（Cardio Mirror）」，隨後參觀病理檢驗部「全自動化系統與數位病理應用」及智慧加護病房「機器人照護系統」等多項創新成果。

另外，北榮也在今年3月派遣6名醫護人員參與我國與中美洲友邦合作之「拉丁美洲與加勒比地區醫療團（Latin America Medical Aid Team, LAMAT25）」，赴克國提供牙科、兒科、護理及營養等多項服務，深獲當地好評。

此外，北榮總與國合會（ICDF）合作推動「精神衛生服務系統提升計畫」在今年7月派遣醫師赴克國進行實地考察與專業交流，進一步鞏固雙方在心理健康領域的夥伴關係，共同推動健康促進與公共衛生發展。

德魯總理說明，克國目前正著手建設可抵禦五級颶風的新醫院，因應氣候變遷帶來的極端風暴威脅，確保醫療體系能在災害中持續運作。德魯總理強調，自1983年建國以來，台灣一直是克國最堅定、最重要的盟友之一，雙方友誼深厚穩固，是人民之間的真摯情誼。