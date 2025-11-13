長期聲音沙啞以為胃食道逆流　電腦斷層檢查意外揪出肺癌

▲若突然聲音沙啞且長時間無法改善，要提防有其他健康問題，應積極找出原因。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者邱俊吉／綜合報導

聲音沙啞難改善，竟然與肺癌有關。敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書分享，一名50歲男性聲音沙啞，先前接受多種檢查皆無異常，後來聽說胃食道逆流會造成沙啞，於是來他門診，但做胃鏡一樣未見問題，轉診耳鼻喉科卻發現單側聲帶不會動，再安排電腦斷層，才在左肺找到肺癌腫瘤。

陳榮堅在臉書寫道，若沒有麻醉，卻有一側的聲帶不動，此屬重要警訊，這代表可能有異物壓迫到神經，必須進一步追查，而當時透過電腦斷層，才發現該病人的左肺長有腫瘤，但因位置正好被心臟和主動脈擋住，不容易察覺，先前的檢查才沒發現，也所幸是患者未忽視聲音變化，最後方能找出肺部病灶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過陳榮堅強調，聲音沙啞並非癌症最常見症狀，大部分仍與發炎、胃食道逆流或其他良性因素相關，民眾不需過度緊張，但若沙啞持續不退、原因不明，或檢查後仍無改善，建議由耳鼻喉科確認聲帶活動情形，以免遺漏重要徵象。

陳榮堅也提到另一起聲音沙啞特殊個案，是一名40歲女性，因沙啞至耳鼻喉科就醫，被判定為甲狀腺瘤壓迫神經所致，故接受手術治療，手術中也確實發現腫瘤對神經造成壓迫，但術後聲音卻依然沙啞，使她相當困惑。

經耳鼻喉科及麻醉科會診後，推測該女的沙啞是麻醉時氣管插管造成的短暫現象，且文獻記載，麻醉插管約有15%至50%可能出現短暫沙啞，通常在1周內恢復，只不過她狀況更特殊，過了3個月才完全改善。

陳榮堅提醒，醫護人員在麻醉插管時會特別注意，仍無法完全排除短暫沙啞的可能性，若民眾在術後出現類似情形，一般按醫囑追蹤即可，但聲音變化如長時間持續，應就醫詳查以防有其他問題。