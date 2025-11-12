10歲女童肺炎惡化釀敗血症　醫示警「發燒逾3天」恐非普通感冒

▲孩子發燒要當心，超過3天恐不是普通感冒。（圖／視覺中國)

記者洪巧藍／台北報導

孩子發燒逾3天要當心不是普通感冒！新竹馬偕兒童醫院兒童感染科主任林千裕近期收治一名10歲女童，她在發燒一週後出現關節痠痛、腳痛等症狀送醫，檢查發現中耳已化膿，經化驗確診肺炎鏈球菌感染，後來甚至從嚴重中耳炎演變成敗血症，住院長達28天。提醒家長，一般發燒症狀約2到3天，但若超過3天，就應懷疑在第一波病毒感染後，已有細菌引發第二波感染，務必儘速就醫，以防變成重症。

11月12日是一年一度的「世界肺炎日」，鑑於肺炎是全球兒童死亡的主要感染性疾病，為提升全球對兒童肺炎預防的關注，今年世界肺炎日的主題為「Child Survival (守護兒童生存)」。而肺炎鏈球菌是引發肺炎主要的危險因子，每年在全球造成逾100萬人喪命，5歲以下的嬰幼兒及孩童更是危險族群。

林千裕指出，新冠解封後，全球進入「免疫負債」還債期，疫情期間消失的呼吸道疾病紛紛卷土重來，肺炎鏈球菌疫情也跟著升溫。截至今年9月底，侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）確診數已比去年同期增長9.7%。

林千裕表示，肺炎鏈球菌是相當狡猾的細菌，研究顯示，幼兒園的健康兒童約1/5鼻腔中帶有此菌，平時和平共存，然一旦孩子感冒，就會伺機侵入，引發所謂「繼發性感染」，造成中耳炎、肺炎等症狀，也可能透過噴嚏、接觸等方式傳染給其他孩子，防不勝防。

「家長最需警覺的，是孩子發燒的時間。」林千裕指出，孩子免疫系統還不成熟，各種小感冒都可能導致發燒，一般發燒症狀約2到3天，但若超過3天，就應懷疑在第一波病毒感染後，已有細菌引發第二波感染，務必儘速就醫，以防變成重症。

林千裕說明，台灣目前公費提供肺炎鏈球菌疫苗「2+1」劑型，於寶寶1歲前接種2劑、1歲後接種1劑13價疫苗。臨床有很多父母不解，孩子明明打過疫苗了為何還會感染？這是因為肺炎鏈球菌有超過百種血清型，目前也有其他防範特定型別的自費疫苗，建議家長可與醫師充分討論，根據孩子的狀況做出最合適的決定。