瘦瘦針進化到瘦瘦丸　醫：最新口服藥可減重逾11%、價格更親民

近年「瘦瘦針」掀起減重革命，但不少人仍在意２件事，也就是要打針、價格不低，希望能有效果好、可口服、不太貴的新選擇。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，今年11月才發表的大型臨床試驗，證實口服的「瘦瘦丸」能在72周內使減重下降11.2%，效果顯著，且價格可能更親民，民眾心願有望成真。

蔡明劼在臉書分享，所謂瘦瘦丸是以GLP-1受體為目標的小分子藥物，與目前常見的猛健樂、胰妥讚、週纖達等作用機制相同，最大差別是「不用打針」，這讓害怕針劑的族群多了一個實用替代方案；目前市面上雖已有口服GLP-1藥物，但屬於大分子胜肽，製藥成本高，需空腹服用，效果也較一般，最新的瘦瘦丸則屬小分子藥物，結構簡單，所以價格可望更親民。

而根據今年11月發表於國際頂尖《新英格蘭醫學期刊》的研究，研究團隊用小分子瘦瘦丸進行大規模人體試驗，共納入3127位肥胖、無糖尿病的成人，每人皆搭配健康飲食及活動，試驗組每日服用不同劑量的瘦瘦丸（6、12、36毫克），對照組則服用安慰劑，療程共72週。

結果顯示，最高劑量組平均體重下降11.2%，顯著優於安慰劑的2.1%，且有54.6%減重逾10%，36%超過15%，18.4%達20%以上，同時腰圍、收縮壓、三酸甘油脂及壞膽固醇皆明顯下降，代表不僅變瘦，也朝代謝更健康的方向前進。

至於副作用，主要為腸胃不適如噁心、腹脹與排便改變，多屬輕至中度，停藥率則約5%至10%，略高於安慰劑，但沒有嚴重不良反應。整體而言，安全性和現行注射型瘦瘦針相近。

蔡明劼指出，肥胖並非單純吃太多、動太少，是牽涉荷爾蒙、食慾中樞與腸道菌相的慢性疾病，若治療方式能更方便、有效且可長期使用，將可望協助更多人真正受益。