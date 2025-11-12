類鼻疽去年高達123例　醫：颱風「強度＋雨勢」雙重推升

▲鳳凰颱風暴雨灌宜蘭造成災情。國內最新研究顯示，當颱風的強度、雨量愈大，類鼻疽個案將顯著增加。（圖／蘇澳鎮公所提供）

記者邱俊吉／台北報導

台灣常遭颱風侵擾且伴隨暴雨，這回「鳳凰」叩關，仍有高雄、台南等多個縣市停班課。最新研究顯示，全台近10年類鼻疽病例合計396例，去年個案就高達123例、占總數逾3成，應與風災、雨災接踵而來有關，且當風勢愈強，傳播力也愈強，未來須持續加強防治。

疾管署近年加強宣導颱風相關傳染病，包括類鼻疽與鉤端螺旋體，常於風災、雨災後有增加趨勢，而今年強颱「樺加沙」重創花蓮後，據統計，截至10月底，全台類鼻疽共73例。對此，新竹市立馬偕兒童醫院兒科部副主任林千裕提醒，氣候變遷已造成熱帶性疾病「北漂」，台灣雖處亞熱帶，未來每年都須提防這類感染症。

林千裕表示，他與團隊所進行的類鼻疽相關研究，以疾管署2015年至2024年的全國監測資料為基礎，比較類鼻疽疫情和氣溫、雨量、風速、地理環境等因素的關係，結果發現，台灣於2024年共經歷4場颱風，其中7月的強颱「凱米」過後，確診上升最顯著，高於10月另一個強颱「康芮」過後的增幅，且當年總病例數創下10年間新高，各縣市以高雄、台南受影響最大。

颱風風速推升類鼻疽疫情

進一步分析顯示，類鼻疽、鉤端螺旋體病例在颱風與暴雨後都有上升趨勢，但有不同特性，「鉤端螺旋體和降雨相關更密切，而類鼻疽和降雨也有相關，但與風速的關聯性更強」，當「10分鐘平均持續風速」愈大，愈容易觀察到類鼻疽案例變多。

對此差異，研究團隊認為，鉤端螺旋體主要經由老鼠尿液污染水源，民眾若皮膚有傷口，或誤飲受污染的水，皆恐遭感染；類鼻疽菌則潛伏於泥土深層，颱風及暴雨會將細菌沖刷出來，若再遇強風，細菌更容易隨空氣飄散，被人吸入後，便可能侵襲呼吸道及肺部。

此外，林千裕說，根據觀察，類鼻疽患者7至8成為男性，這可能與職業、宿主因素有關，「男性較常從事農務、維修等戶外工作，也較多有糖尿病、喝酒等影響免疫力因子，這些都可能提高感染風險」。

林千裕強調，氣候暖化與國際交通頻繁，民眾更需注意風災、雨災後的傳染病防治，颱風或暴雨後應避免涉水，或在積水區活動，有傷口者出門最好穿雨鞋、長褲、戴手套及口罩，必要時延後工作，並特別提醒國內超過200萬人的糖尿病患者，因免疫功能較差，大雨後更應盡量減少外出。