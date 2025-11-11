翁「排尿不順」竟攝護腺癌晚期　醫示警早期4症狀：常誤認是老化

▲醫師提醒，排尿困難是攝護腺癌早期症狀，要多加留意。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

75歲旅居國外的李先生多年來飽受排尿困擾，長期追蹤攝護腺特異抗原（PSA）偏高，返台進一步進行核磁共振檢查，結果確認為臨床第三期攝護腺癌。醫師提醒，攝護腺癌的主要危險因子包括高齡、家族病史與特定遺傳基因突變，早期症狀如「頻尿、夜尿、血尿或排尿困難」常被誤認為攝護腺肥大或老化現象而延誤就醫。

台北慈濟醫院泌尿科醫師鐘伯恩指出，該個案曾兩度接受傳統隨機切片皆未發現癌細胞，核磁共振檢查結果顯示可疑病灶位於傳統切片難以取樣的前列腺前區，經MRI與超音波融合導引切片確認為臨床第三期攝護腺癌，且腫瘤已突破攝護腺包膜，評估後採用達文西機械手臂輔助攝護腺根除手術徹底切除病灶，再配合放射治療，目前患者持續門診追蹤。

鐘伯恩說，攝護腺是男性生殖系統特有腺體，主要功能為分泌精液中的攝護腺液，位於膀胱下方並包圍尿道，根據美國癌症聯合委員會（AJCC）分期系統，癌症若侷限於攝護腺內多為第一至第二期，若突破包膜或侵犯精囊則會上升至第三期，進一步轉移至淋巴結、骨骼或其他器官則屬第四期。

攝護腺癌傳統檢查方式包含肛門指診、PSA血液檢測與隨機切片，但對病灶定位能力有限。依照國際指引，當PSA異常或臨床高度懷疑時，建議進行MRI檢查並依照影像特徵與分級決定是否進行融合導引切片，可提升臨床顯著性攝護腺癌的檢出率與診斷準確度。

根據國際臨床數據顯示，侷限期攝護腺癌的5年存活率可達99%，若轉移至遠端骨骼則降至約37%。鐘伯恩強調，早期診斷與介入治療是影響預後的關鍵，一般男性建議自50歲起與醫師討論PSA篩檢，若具家族病史或屬高風險族群，則可考慮自45歲起開始檢查，若PSA值超過4ng/mL或持續上升，應由泌尿科醫師評估是否需進一步影像檢查與切片確認。