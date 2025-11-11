流感增7死！40多歲女染「A流+黴漿菌」發病1周亡

▲疾病管制署疫情中心副主任李佳琳。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（11）日公布最新疫情監測，流感連續兩周低於流行閾值，研判脫離流行期，但上周仍新增38例重症、7例死亡，死亡個案最年輕是40多歲女性，同時感染A流與肺炎黴漿菌，收加護病房治療，但仍因肺炎惡化併發急性肺水腫、呼吸衰竭，發病一周後死亡。疾管署也示警，冬季疫情重來的時間提前，可能12月上旬就會明顯升溫。

疾病管制署疫情中心副主任李佳琳表示，依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，第45周（11月2日至8日）類流感門急診就診計101,100人次，較前一周下降7.5%，其中急診類流感就診病例百分比連續2周低於流行閾值，研判脫離流行期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另上周（11月4日至10日）新增38例流感併發重症病例（8例H1N1、28例H3N2、2例A未分型）及7例死亡（1例H1N1、5例H3N2、1例B型）。

疾管署防疫醫師林詠青說明，死亡與重症仍有較年輕個案，其中死亡個案最年輕是一名中部40多歲女性，本身有癌症病史、沒有接種本季疫苗，10月下旬開始發燒、咳嗽，兩天後轉為呼吸急促，急診就醫除了發現高燒近39度，還有血氧濃度偏低。

該個案流感快篩確認A流陽性，肺炎黴漿菌也是陽性，被收住加護病房，但住院期間症狀持續惡化，後來併發急性肺水腫跟呼吸衰竭，不幸於10月底過世，發病到死亡約1周，主要死因是流感併發肺炎呼吸衰竭。

▲疾管署防疫醫師林詠青。

重症年紀較小個案是一名中部1歲男童，林詠青指出，個案10月下旬接種本季流感疫苗，但就在6天後尚未產生有效抗體時出現高燒、呼吸急促、乾咳、流鼻水等症狀到診所就醫，問診發現他在發病前兩天有接觸A流個案，當時開立口服抗病毒藥物治療。

不過男童隔天再出現呼吸困難到急診就醫，X光顯示雙側肺部浸潤、哮喘、呼吸衰竭，收治加護病房給予抗病毒藥物，由於惡化症狀跡象發現得早，經過治療症狀改善，11月初康復出院，過程住院5天。

雖然秋季流感脫離流行，疾管署預期將有下一波冬季流感到來，原本預期是12月中下旬捲土重來，曾淑慧今日說明，根據疾管署數理模式預測，疫情會稍有提前至12月上旬開始升溫，且冬季流感重症、住院人數都會超越秋季，提醒民眾注意；由於流感疫苗接種約需2周的時間才能獲得足夠保護力，符合資格且尚未接種的民眾，儘速完成接種，以及早獲得免疫保護力。

疾管署統計，截至今年11月10日，公費流感疫苗累計接種約545萬人次，新冠疫苗約124萬人次，均高於去年同期，流感疫苗更是歷年同期最高點，推估12月開始部分縣市就會有疫苗用光的情況，疾管署會視情況進行調度，同時在月底評估是否進行疫苗增購。

▲疾管署副署長曾淑慧。