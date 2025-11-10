研究揭國人7.4%網購易失控　7題量表自測成癮風險

▲雙11購物節等促銷活動，可能使購物成癮者消費脫序。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／台北報導

明天是雙11購物節，不少民眾會大買特買，但小心荷包破底。最新研究發現，國人對於線上與實體購物，分別有7.4%、4.1%具成癮傾向，和國外趨勢相近；專家說，民眾如想初步掌握自己的購物心理是否健康，目前已有相關量表，內容僅7題，若有4題得分較高，購物時就要比較提防買過頭。

這項研究由高雄醫學大學顏正芳醫師團隊與成功大學健康照護科學研究所教授林宗瑩合作進行，旨為了解國內購物成癮現況；團隊使用「卑爾根購物成癮量表」及其他多種量表，在2024年底透過臉書、LINE與PTT招募滿18歲者填寫，再透過交叉分析，來驗證受試者的購物成癮傾向。

研究團隊最終將992人納入分析，平均約40歲，女性佔76.4%、男性23.6%，83%有大學以上學歷，結果顯示，25至50歲為購物成癮高風險群，整體約7.3%有線上購物成癮傾向，4.1%具實體購物成癮傾向，女性比例（7.4%）略高於男性（6.8%），與國外盛行率4.9%相近。

根據研究，成癮核心多源自心理需求，部分人因孤單、焦慮或壓力，透過購物尋求短暫滿足，卻陷入消費失控的循環，尤其是女性，在「情緒調節」相關題項得分較高，這代表以購物紓壓、安撫情緒的趨勢較顯著；在男性部分，特別的是一旦購物失控，感覺生活受干擾的程度，會比女性來得大。相關成果已發表於國際醫學期刊《 Acta Psychologica》。

林宗瑩指出，購物成癮的心理機制與賭博成癮相似，常於出現債務或生活受干擾後才察覺，而成癮者若在日常生活中接觸到促銷與即時回饋等相關訊息，例如雙11購物節多項優惠、限時4小時到貨、滿額送等，除了期待感增加，加上團購、社群推播進一步放大從眾強度，「怕錯過」便成為集體衝動。

研究團隊建議，若意識到自己可能購物成癮，每當強烈購物欲望出現，可採「延遲決策」練習，先不急著結帳，再檢視一下本身需求及商品資訊，也許便可避免情緒主導的購物行為。

此外，林宗瑩說，AI使用日益普遍，未來可望運用AI分析購物紀錄，發展出早期偵測系統，協助高風險族群建立消費自覺，以免陷入惡性循環，而目前則有「卑爾根購物成癮量表」供民眾初步檢測，若7題中有4題或以上得分為3或4，便需注意購物成癮問題，不過診斷仍需由醫師進行。



卑爾根購物成癮量表

●我腦子裡隨時都在想著購物。

●我為了改變我的心情而購物。

●我因為購物過多而影響我的日常生活表現（像是學業和工作）。

●我覺得我必須買更多，才能達到之前的滿足感。

●我有決定要少買一點，可是做不到。

●如果有什麼原因令我無法購物，我會覺得很不舒暢。

●我購物太多，以致影響了我的健康。

※每題有完全不同意（0分）、不同意（1分）、沒不同意也沒同意（2分）、同意（3分）、完全同意（4分）5種選項。

※7題中有4題或以上得分達到3或4為警訊。