補充保費議題「沒有轉彎」　陳時中：2萬門檻太低衝擊小資族

行政院政委陳時中，資料照。（圖／記者陳家祥攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長石崇良拋出補充保費改革規劃，其中針對租金、利息、股利採「結算制」引發反彈，政院指示衛福部暫緩規劃。行政院政務委員陳時中今（8）日受訪強調，「並沒有所謂的轉彎，但是額度必然要去思考。」他說，改採結算制仍用原本2萬門檻太低，恐衝擊小資族，應該要拉高才合理。

補充保費有6類來源，石崇良規劃將「利息、股利、租金」3項屬於資本利得收入改採「結算制」，收取門檻維持2萬元，費率2.11%。也就是說，原本單筆超過2萬元收取補充保費，將變成每年累積超過2萬元就會收取，預估影響480萬人，可為健保財務增加約100億至200億元。

相關措施引發小資存股族不滿，石崇良6日中午召開記者會說明政策，但後續在晚間又緊急宣布暫停有爭議的規劃，引發外界質疑7小時就轉彎。

陳時中今天出席2025台灣社區整合照顧研討會受訪指出，石崇良提出年度總額結算，不算是新概念，過去他們在討論健保就一直想改成「總所得」的概念。

陳時中解釋，補充保費就是補充性質的保費，相對多的資本利得算進來分擔保費，概念沒有錯，「只是門檻兩萬塊錢太低，這樣就是樣讓小資族來負擔，所以如果要算成總所得，門檻要拉高到一定程度才合理。」

陳時中強調，因為健保署於社會保險，量能負擔之外還有劫富濟貧的精神，拉得太低就是讓貧者一起負擔，和健保精神還是有一點衝突，所以怎麼樣的額度才適合，還要多和社會、專家學者參與討論。

陳時中也為石崇良緩頰，補充保費改革規劃不是政策宣布，只是專訪時透露方向，結果就有這樣的議題。「說2萬元起徵是因為過去是2萬元，但如果要用總所得，不應該用單筆的門檻，又或者是單筆額度維持，合計超過很多的另外加扣，避免重複扣繳，才會合理。」

陳時中強調，這個制度還要經過精算、討論，但是額度必然要去思考，量能付費、劫富濟貧兩個精神要能夠兼顧，調整才有意義。