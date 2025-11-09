ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

30多歲男胸部大到B罩杯　醫揭「男性女乳症」常見成因

▲▼烏日林新醫院整形外科主任魏經岳說明男性女乳症個案。（圖／烏日林新醫院提供）

▲烏日林新醫院整形外科主任魏經岳說明男性女乳症個案。（圖／烏日林新醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

台中一名30歲的男性，從國中青春期時就發現自己胸部異常隆起，外觀宛如女性胸型，讓他不敢抬頭挺胸，甚至曾經努力減脂瘦身到51公斤，胸部仍沒有縮水，還一度大到B罩杯，「男性女乳症」長年下來造成陰影，後來透過手術才順利解決困擾。醫師指出，男性女乳症的原因可能與慢性腎衰竭、肝硬化、甲狀腺亢進等因素有關，提醒別輕忽。

收治個案的烏日林新醫院整形外科主任魏經岳表示，男性女乳症主要是因為男性荷爾蒙失衡，或是乳腺組織、脂肪過度增生，導致乳房出現過度發育的現象。通常好發於青春期，雙乳出現隆起腫大的現象，雖然不會造成明顯疼痛或對健康危害，但可能導致自卑感，甚至影響人際社交。

魏經岳指出，男性女乳症可分為兩種類型，「真性女乳症」主要與乳腺組織增生有關，主要成因是荷爾蒙失調，觸診可以摸到乳暈下有硬塊或結節；「假性女乳症」主要脂肪過度增生引起，多與肥胖相關，觸感較為柔軟。

「男性女乳症其實並不算罕見」魏經岳指出，過去不少患者因為害羞不敢就醫，其實透過安全有效的微創抽脂手術，就能改善胸部外觀。

魏經岳說明，一般手術方法大多從乳暈旁的切口切除乳腺，可能會有小疤影響美觀，甚至會有「碗盤狀」外觀。針對該名個案，則採微創腋下抽脂手術，可在局部麻醉或全身麻醉下進行，從兩側腋下切口約0.5公分的小傷口，透過微創小孔進行胸部抽脂取出多餘脂肪，手術時間約1個多小時，恢復期僅約1～2週，胸型變得理想且兼具美觀。

魏經岳也提醒，術後4至6週需避免劇烈運動，術後肉眼可見胸部外觀明顯改善，隨著腫脹逐漸消退，胸型會恢復自然平坦。手術效果通常是永久性的，術後患者的自信心與心理健康通常能得到顯著提升，但是若體重大幅增加，胸部仍可能再度出現脂肪堆積。

關鍵字： 男性健康 勃起障礙 台灣男性 性功能障礙 男性治療

