補充保費爭議遭喊下台　石崇良：去留不在我心中、把事情做好

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

衛福部長石崇良拋出補充保費改革規畫，其中針對股利、租金、利息改採「結算制」被視為拿存股族開刀，引發強烈反彈，衛福部昨晚已緊急宣布「暫停有爭議的規畫」。相關爭議讓部分網友喊「衛福部長下台」，石崇良今（7）日回應，「去留從來不在我心中，我只有想把事情做好，讓醫療體系、健保可以持續健全發展。」

石崇良今日出席活動受訪談到補充保費爭議，他強調，所有的出發點都是希望能夠讓健保永續經營、財務穩健，照顧更多的民眾跟弱勢，讓健保精神「互助互利、量能負擔」能夠延續下去，當然政策規劃的過程中，需要更多討論跟與社會共識，會持續與外界來收集意見，凝聚更多的共識之後，為健保的穩健、永續發展繼續努力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相關政策揭露未經跨部會溝通，金管會也完全不知情。石崇良則澄清，這項政策在衛福部內部討論許久，不斷地在為健保財務做研析，過程當中跟很多財經專家都有討論過「但還是還沒正式啟動」，只是偶然因為媒體專訪而被揭露。

石崇良指出，相關政策尚未正式進入到法制作業程序，進入法制程序一定會有跨部會討論、一定會有對外的公聽會，不會只有部長的個人發言。「這只是一個想法。」他重申，正式的法制作業程序並未啟動，也因此並非沒有跟部會討論，是還沒有到那個階段。

補充保費政策從昨日臨時召開記者會說明，到晚間強調「暫停有爭議的規畫」，外界好奇衛福部與行政院昨日的溝通。石崇良回應，媒體反應、民眾反應，衛福部與行政院都充分掌握，「對於這個很多民眾的誤解，有持續交換意見，對外說明，為了不要讓誤解以訛傳訛擴大，才會決定先讓民眾清楚了解，現階段只是在討論的過程，並不是一個既定已經形成的政策，也讓大家放心。」

媒體問及，上任2個月經歷多起事件，是否擔心部長位置不保？石崇良直言，「從來沒有想過。」他笑稱，「我知道這一題是每一個部長都會被問到的問題，不過去留從來不在我心中，我們只有想把事情做好，讓我們的醫療體系，包含我們的健保，可以持續健全發展。」

至於後續政策如何調整、時程是否會有變化？石崇良說，健保財務確實有改革必要性，健保改革不會停，也從來沒有停，才能夠這樣延續30年，如果要再往下走下去，也必須繼續討論。他也強調，後續討論仍會朝向健保本來的精神，量能付費、公平負擔、照顧弱勢，不論是在保費結構調整或者是補充保費，甚至擴大費基、增加健保財務來源上，都是會秉持這樣的精神繼續討論。