他吃「隔夜飯炒飯」休克送ICU　醫師曝原因：別亂吃

▲杭州男子食用隔夜炒飯後劇痛倒地，被送ICU急救。（圖／翻攝自pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

中國杭州近日出現一起罕見的「炒飯症候群」病例，一名姚姓男子（化名）因食用以隔夜飯製作的炒飯，餐後出現劇烈腹痛、嘔吐與休克，被緊急送往杭州市第一人民醫院搶救，所幸在ICU治療後脫離險境。

據《健康杭州》報導，姚男為圖方便，將已在冰箱中存放兩天的剩飯重新炒製食用，不久後便出現嚴重不適。當地南星街道社區衛生服務中心醫師評估病情危重，立即啟動綠色通道轉院。送達醫院時，姚男已面色慘白、呼吸困難並陷入休克。經醫護團隊全力急救後，最終恢復意識。

據院方說明，姚男確診為由「蠟樣芽孢桿菌」感染所致的「炒飯症候群」。該菌常見於米飯、炒飯等澱粉類食品，在室溫環境中容易大量繁殖並產生毒素。即使再次加熱，也難以完全消除細菌與毒素。人體若攝入被污染的食物，可能引發劇烈嘔吐、腹瀉，嚴重者更會造成肝腎衰竭甚至死亡。

醫師提醒，蠟樣芽孢桿菌中毒在夏秋季節特別常見，除了隔夜飯之外，麵包、酒釀等澱粉類食品也屬高風險族群。這類污染往往無法從氣味或外觀判斷，讓防範更加困難。

專家同時警告，除了剩飯外，以下幾類食物若存放過久也不宜再吃：

綠葉蔬菜：烹調後若放置過久，易產生大量亞硝酸鹽。常溫25℃放置24小時後，其含量可達中毒劑量的一半，嚴重者恐致命。



海鮮產品：蝦蟹等若保存不當，細菌會快速繁殖產生毒素，影響腸胃與肝腎功能。



木耳、蘑菇：泡發或煮熟後若放置過久，可能生成亞硝胺及米酵菌酸毒素，嚴重可導致中毒死亡。



溏心蛋：半熟蛋未完全殺菌，易孳生沙門氏菌等致病菌，久放後食用恐危害腸道健康。

專家呼籲，剩菜剩飯若無法當天食用，應儘快冷藏並徹底加熱後食用；若氣味或顏色異常，寧可丟棄也別冒險入口。