「上翹GG」愛愛更舒服？　醫揭真相

記者陳俊宏／台北報導

泌尿科醫師黃冠鈞表示，聽說上翹GG惹人愛？越彎真的越舒服？評價因人而異。他也提醒，陰莖若過度彎曲，可能導致性交時疼痛，亦可能增加陰莖骨折的風險。

上翹GG怎麼定義？黃冠鈞在臉書說，上翹GG又稱為「背側（向上）陰莖彎曲」，容易引發好奇，但是否會讓性伴侶感受更舒服，則與採取的體位姿勢、雙方配合度有關，評價因人而異。

黃冠鈞指出，一般而言，陰莖輕度彎曲（彎曲角度＜20°）通常不會對性生活造成顯著影響；除了上翹，若陰莖向下彎，又稱為「腹側（下彎）陰莖彎曲」，少數先天性或佩羅尼氏症（病）患者可能會出現此現象。

什麼是佩羅尼氏症？需要治療嗎？黃冠鈞解釋，佩羅尼氏症是一種因陰莖白膜（tunica albuginea）內部形成纖維化斑塊（瘢痕組織），導致陰莖勃起時異常彎曲或變形的疾病，其成因可能與陰莖受傷後產生過度發炎反應，或與家族中有遺傳病史有關。

黃冠鈞提到，若陰莖彎曲角度小於10°-15°、無疼痛感，且不影響性交功能，可採「觀察等待」策略，約每3-6個月追蹤一次即可；但若勃起時持續疼痛，或影響保險套使用、性交功能，則可考慮介入性治療以改善症狀。

陰莖過度彎曲會帶來哪些風險？黃冠鈞表示，陰莖若過度彎曲，可能導致性交時疼痛，亦可能增加陰莖骨折的風險，長期下來，容易產生焦慮與壓力，進而影響性自信與伴侶關係。

若陰莖嚴重彎曲，可以怎麼治療？黃冠鈞說，縫縮術（Tunical Plication） 是針對陰莖彎曲（如佩羅尼氏症）常見的外科矯正手術，透過縫合陰莖白膜單側的方式，使陰莖恢復接近直線的形態；亦可採用局部注射療法，將藥物直接注射至患處，分解纖維斑塊，減少彎曲角度。

黃冠鈞指出，本文為衛教資訊，僅供讀者了解相關醫療知識，實際狀況仍需由專科醫師當面診察後，依個人條件進行評估與溝通；療程效果可能因個人體質，與術後照護方式而有所不同，任何治療皆可能有適應症、禁忌症與潛在風險，建議由讀者信任的專科醫師說明後再做合適選擇。