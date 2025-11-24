高中、大學生接種疫苗比率低　醫喊「快打」：別讓校園成病毒溫床

▲醫師提醒，群體生活的學生族群要接種流感疫苗。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

今年流感疫苗接種踴躍，學生施打比率也高，但醫師發現，高中以上學生施打率較低，呼籲接下來時序要進入冬天，除了嬰幼兒之外，沒接種的學生族群要儘快接種。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時指出，根據過去統計，學生施打疫苗比率一直都蠻高的，主要是在學校打，除了剛好有生病和發燒者外，大部分學生都會接種，但高中以上接種率比較低，這部分高中生可能比較有自己的想法。

黃高彬提醒，接下來流感疫情在冬天還會有一波流行期，尤其是家中有嬰幼兒、長者的人，不管自己是不是高危險群，都建議要接種流感疫苗，避免傳染給家中的免疫力弱勢群體。

疾管署指出，目前天氣逐漸轉涼，根據疫情中心數理模式分析，12月下旬流感疫情會再度升溫，屆時冬季流感重症個案、感染個案、住院人次，預期都會比目前秋季更多，對民眾威脅更大。

北市衛生局提醒，接種疫苗是預防流感及新冠肺炎最有效的方式，接種疫苗請攜帶健保卡及相關證明文件（如孕婦健康手冊、兒童健康手冊、嬰兒出生證明、原住民身分文件等），另流感疫苗、新冠疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可同時於不同部位接種（同時於同手臂接種2種疫苗建議距離至少2.5公分）或間隔任何時間接種。

相關疫苗接種資訊可至臺北市政府衛生局網站（https://health.gov.taipei）首頁/主題專區/公費流感疫苗及新冠疫苗接種專區或洽12區健康服務中心諮詢。

