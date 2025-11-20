黃斑病變別當成老花眼　醫：「及早發現」、「持續治療」助維持視力

▲高雄長庚醫院眼科主治醫師、大同醫院眼科主任姜威宇醫師。

記者邱俊吉／台北報導

隨著台灣邁入超高齡社會，與年齡密切相關的眼疾「年齡相關性黃斑部病變」（Age-related Macular Degeneration, AMD）已成為長者視力保健的重要警訊。高雄長庚醫院眼科主治醫師兼大同醫院眼科主任姜威宇醫師指出，近年門診發現黃斑病變患者人數逐年攀升，除了國人平均壽命延長，就醫便利與健保給付擴大外，新藥治療的進步也讓更多患者願意接受治療。不過他提醒：「黃斑病變可能影響雙眼，若延誤診斷而錯失治療時機，恐導致永久視力喪失。」

姜威宇醫師表示，年齡相關性黃斑部病變（AMD）在健保的年齡定義為50歲以上，年齡愈大，風險愈高；其它包括抽菸、遺傳家族史、高血壓、心血管疾病、肥胖、陽光曝曬、白內障手術後等諸多危險因子；近年來黃斑病變的年齡也在下降，可能與長時間使用3C產品、高度近視或精神壓力大相關。有些危險因子是先天無法改變如年齡、遺傳，但也有許多因子是後天可避免以減少黃斑病變發生。

有不少人察覺視力模糊，卻誤認為老花眼而忽略就醫，有許多疾病一旦錯失治療時機會損害視力甚至失明，年齡相關性黃斑部病變（AMD）已是全世界65歲以上失明的主因。對此，姜威宇醫師說，老花眼是睫狀肌老化，導致看近不清楚，透過老花眼鏡即可矯正，而黃斑病變則是視網膜中央區退化(如同照相機的底片)，造成影像扭曲或模糊，若不及早治療，將永久損害視力。此外，黃斑病變可能破壞雙眼，但許多病人一眼模糊許久都沒發現，直到雙眼模糊，才驚覺問題嚴重。

姜威宇醫師舉例，一名七旬務農長者因視力模糊就醫，檢查後發現一眼黃斑已結痂萎縮，推測視力已喪失許久，因為另一眼也開始出血才被發覺，所幸治療及時保住一眼視力，才未完全失明。

另有一名65歲女性，經眼內注射治療後，症狀一度顯著改善，卻因而鬆懈追蹤，結果數月後黃斑大出血，治療效果有限仍導致此眼視力喪失，讓她深感懊悔。

針對治療方式，姜威宇醫師指出濕性黃斑病變需積極治療以避免視力被破壞，目前的治療以眼內注射新生血管抑制劑為主。此類型藥物價格昂貴所幸已獲得健保支持，患者若符合事前審查標準，五年內最高單眼可申請共14劑給付，能大幅減輕患者的醫療負擔。

姜威宇醫師指出有些患者會擔心懼怕眼內注射，其實過程無明顯不適，「一回生、兩回熟、三回走灶腳」。有些患者治療幾次後有機會穩定不用注射但仍需追蹤，但也不少患者須長期注射才能穩定病況，有名90歲長者雙眼每兩個月注射一次持續到現在100歲仍維持穩定的視力。姜威宇醫師鼓勵患者以慢性病的心態面對，「就像高血壓要每天吃藥控制，不要讓高血壓造成致命併發症；而濕性黃斑病變是靠眼內注射維持穩定，不要讓視力被破壞。創新的藥物越來越進步，長期視力及多數指標獲得改善，現在數月才需注射一次」，可讓許多患者轉念而接受。

針對預防年齡相關性黃斑部病變（AMD）可參考上述危險因子，姜威宇醫師建議戒菸、良好睡眠、運動習慣、維持理想體重、均衡飲食外可多攝取抗氧化食物如深綠色蔬菜、魚類、堅果，並適量補充葉黃素、玉米黃素、維生素C、E、鋅、Omega-3脂肪酸等，外出使用帽子墨鏡遮陽，且應降低3C藍光暴露，避免在暗室使用3C產品，同時遵守「用眼30分鐘、休息10分鐘」中斷曝露。

對於高風險族群，姜威宇醫師建議應每半年至一年到眼科檢查，而民眾在家也可利用「阿姆斯勒方格測試」做自我檢測，其實家裡的磁磚就能當成簡易測試版，以「睜一隻眼、閉一隻眼」單眼檢測，若發現直線扭曲變形、中央缺損或視力模糊，須儘速就醫。