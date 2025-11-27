人工生殖療程一次失敗不代表結束！醫病合作個人化療程　助不孕夫妻樂孕求子

▲不孕夫妻在求子旅程中容易承受身心壓力，「樂孕尋寶後援隊」由醫師、諮詢師與胚胎師共同合作，以專業與陪伴協助家庭安心面對人工生殖療程。（圖／資料照，下同）

近年，台灣社會晚婚、晚育已成常態，然而高齡生育帶來的不僅是生理條件的下降，也讓愈來愈多夫妻選擇求助人工生殖療程。但這條「求子之路」常伴隨龐大壓力與不確定性，讓不少夫妻身心俱疲，甚至在療程途中萌生放棄念頭。

「樂孕尋寶後援隊」專業與關懷並進 打造醫病合作的助孕旅程

台北長庚醫院婦產部及不孕症主治醫師尤星策指出，近年不論全球或台灣，進行人工生殖療程的夫妻人數皆明顯增加。根據國健署統計，2022年國內約有5.8萬個試管週期，且在政府補助上路後成長更為顯著，隨著「試管補助3.0新制」於今年11月上路，預期將有更多家庭受惠。而人工生殖療程為「醫病團隊合作」的結果，透過「樂孕尋寶後援隊」概念——由醫師、諮詢師與胚胎師組成的醫療團隊，在治療之路提供不孕夫妻生理、心理的全方位協助。醫師會依據身體數值與療程反應，擬定個人化治療方案；諮詢師提供心理支持與溝通協助，協助夫妻穩定情緒；胚胎師則在實驗室中守護每一顆胚胎的成長。三方專業密切合作，讓備孕夫妻更安心地邁向好孕目標。尤星策醫師與吳瑪拉諮詢師，便以臨床經驗與專業陪伴實踐這份理念，成為眾多備孕家庭的後盾。

然而，尤星策醫師也提醒，人工生殖療程並非「一次就能成功」的保證。國外曾有臨床觀察顯示，約有4分之1的夫妻在第一次失敗後便選擇放棄。「很多人以為只要做試管就一定會懷孕，也有人害怕踏入，覺得這是最後一步、若失敗就無望」。尤星策醫師暖心提醒，「其實醫療團隊會透過每次療程調整策略、找出原因，讓下一次更接近成功！」

三大備孕關卡考驗身心！醫師、諮詢師讓備孕夫妻更加放心

人工生殖療程主要分為三大階段：排卵刺激治療、取卵，以及胚胎培養與植入。看似流程明確，實際上每一階段都有可能成為身心的考驗。

難題一：自行施打排卵針的恐懼與副作用

對許多初次嘗試的女性而言，排卵刺激療程的「打針」就是第一個關卡。尤星策醫師表示，排卵刺激療程會讓女性身體處在高賀爾蒙狀態，有些人會因此出現腹脹、乳房脹痛、腹水等副作用。此外，在治療過程中，內心也會充滿不確定性，到底有沒有卵？會取到幾顆？身心壓力皆不能小覷。

難題二：取卵數不如人，信心比較被擊退

取卵階段往往是備孕夫妻最焦慮的時刻。許多人以為「取愈多就代表愈有機會懷孕」，但事實並非如此。尤星策醫師說明，研究顯示取卵數在8至15顆之間為理想範圍，過多反而可能增加身體不適或卵子品質不佳的風險。關鍵是為患者找到品質高的卵子，而非比數字大小。

難題三：胚胎培養與植入不順，萌生放棄念頭

即使順利取卵，也不代表一定能成功懷孕。吳瑪拉諮詢師指出，許多夫妻在聽到胚胎培養結果不如預期時，情緒會瞬間跌到谷底。這時，諮詢師的角色就會適時介入，協助釐清療程現況、穩定情緒，「諮詢師的角色就像是橋樑或翻譯，將醫師的醫囑與胚胎師的專業語言，轉成病人聽得懂的用語，並且陪伴他們走過這一段辛苦的時候。」

醫療團隊後援隊各司其職 助備孕夫妻成功懷孕

備孕夫妻因有求子期待，過程中若有不順遂發生，即容易面臨身心的雙重壓力。此時，醫療團隊後援隊就是重要的支持角色！吳瑪拉諮詢師解釋，「不孕症」更貼切的說法應該是「難孕」——意指夫妻在一年內規律同房仍未懷孕。

尤星策醫師回憶臨床「曾遇過一位患者在外院取卵與植入但始終未成功，來到我的門診時已接近41歲。」，該患者在第一次失敗後曾上網搜尋資訊、購買保健食品，並接受半年中醫調理，深信只要「養卵」就能扭轉結果。然而「所謂養卵，應該從生活開始！」尤星策醫師鼓勵病患規律運動、早睡、多吃原型食物，兩個月後再度取卵，現已成功懷孕20週。尤星策醫師指出，許多備孕女性常見的迷思——誤以為調身體、靠保健品就能改善成功懷孕機率。然而人工生殖療程除了穩定身體狀態外，因為每批卵子品質都不盡相同，醫師會根據每一次療程失敗經驗，調整療程方案以利累積成功懷孕率的機會，千萬不要放棄。

人體細胞株基因工程製劑搭配高純度尿液製劑 打造更安全、更高效的治療優勢

尤星策醫師也強調，每位患者的生理條件與數值皆不同，臨床上會依據個別檢測與反應差異，擬定最合適的個人化治療計畫，讓療程更有效率、也更具彈性。以療程前期的排卵刺激治療來說，目前以注射型性腺刺激素為主流（俗稱排卵針），包含高純度尿液製劑、倉鼠細胞基因工程製劑、人體細胞株基因工程製劑。

尤星策醫師表示，人體細胞株基因工程製劑純度較高、穩定性較好。臨床上會根據病人的卵巢反應和年齡調整個人化的治療組合。適時將源自人體的組合用藥「人體細胞株基因工程製劑」搭配「高純度尿液製劑」，除了讓排卵刺激的反應更理想，也能幫助卵子的品質提升。

尤星策醫師進一步分享近期成功的臨床案例。一名40歲女性先前因取卵數不足，而對療程感到灰心，加上兩顆卵結合成胚胎後未再繼續分裂，因此也無機會進行植入。後續改採人體細胞株基因工程製劑搭配高純度尿液製劑後，成功取出5顆卵，並順利培養出4顆囊胚，植入其中1顆後成功懷孕。這些成功案例，讓更多備孕夫妻看見，透過與樂孕尋寶後援隊的持續溝通、調整療程，即能逐步累積成功懷孕的機會。

醫病合作 讓樂孕尋寶之旅更順遂

人工生殖療程是一趟醫病雙方共同努力的旅程。除了醫療技術與藥物創新，伴侶間的理解與支持更是維繫信心的重要力量！

吳瑪拉諮詢師前後為將近千對的備孕夫妻服務，她提醒，很多時候壓力不是來自療程本身，而是來自比較以及他人的眼光。她將這些心理壓力歸納為四個層面，其中長輩壓力最常見，同儕壓力則來自朋友報喜的落差，職場壓力源於療程過頻繁回診監測身體狀況，向公司請假卻「不能說」的無奈，而伴侶溝通則是關鍵，若先生願意與太太一起在求子之路努力，太太的壓力往往也能減半。吳瑪拉諮詢師也提醒，備孕不該是太太單方面的努力。看診與諮詢的過程建議兩人同行到場，求子之路是兩人共同的事情，夫妻應攜手面對每一個關卡。

「這條路很辛苦，它不像考試『努力一定有成績』，但只要願意走在這條路上，就有機會。」尤星策醫師最後呼籲備孕夫妻，「你們不是孤軍奮戰，從醫師、諮詢師、胚胎師到整個團隊都會陪著你們，在我們能努力的時候，一起走過療程的每一步！」