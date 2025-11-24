▲ 登階測肺力！台灣胸腔暨重症加護醫學會警告：肺阻塞危機不容忽視。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／台中報導

為響應世界肺阻塞日，台灣胸腔暨重症加護醫學會近日在台中廣三SOGO舉辦「登階挑戰」活動，邀請民眾一分鐘登階測肺功能。活動中，民眾一階一階拾級而上，有人氣喘吁吁，有人邊爬邊脫外套，每個人都在挑戰自己的肺力極限。學會表示，這項簡單測試方式能讓民眾快速了解自身肺功能，提醒高風險族群及早就醫。

▲台灣胸腔暨重症加護醫學會「2025世界肺阻塞日登階挑戰」(右一)中國醫藥大學附設醫院內科部胸腔科鄭文建醫師、(右二)學會秘書長周昆達醫師、(左二)台中市衛生局代表保健科湯澡瑛科長、 (左一)廣三SOGO百貨 尤榮川店長 。（圖／記者姜國輝攝）

▲響應世界肺阻塞日，台灣胸腔暨重症加護醫學會在台中廣三SOGO舉辦「登階挑戰」，醫師呼籲「咳痰喘三週」應盡早就醫檢查肺功能 。（圖／記者姜國輝攝）

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達表示，台灣40歲以上人口中，肺阻塞（COPD）盛行率高達9.5%，推估潛在患者超過百萬人，但多數患者因症狀不明顯而未就醫。肺阻塞是全球第三大死因，在台灣也位居第八，每年奪走逾6,000條性命，然而國人對此疾病的認知仍不足。

▲活動吸引上百位民眾熱情響應，現場透過登階體驗自我檢測肺阻塞風險。（圖／記者姜國輝攝）

▲台灣胸腔暨重症加護醫學會發展「1分鐘358」登階測試(爬樓梯)，鼓勵鼓勵高風險族群可進行自我檢測肺功能 。（圖／記者王威智整理繪製）

根據今年「民眾肺部健康觀念大調查」，近六成民眾對肺阻塞缺乏認識，七成出現「咳、痰、喘」超過三週也未就醫。中國醫藥大學附設醫院內科部胸腔科主治醫師鄭文建指出，肺阻塞若急性發作住院，死亡率可達14%，出院一年內死亡率甚至高達43%，若輕忽症狀將可能錯過黃金治療期。

▲調查顯示，近六成民眾不懂肺阻塞，七成出現「咳、痰、喘」超過三週仍未就醫 。（圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會）

▲「2025民眾肺部健康觀念大調查」近6成高風險族群從未聽過肺阻塞，逾5成未做過或不清楚肺功能檢查，顯示國人對肺部健康認知仍待提升 。（圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會）

抽菸是肺阻塞首要危險因子，旁人吸入二手菸亦屬高風險族群。此外，裝潢粉塵、油煙、汽機車廢氣等空氣污染，也可能損害肺部。建議民眾戴口罩、接種疫苗、規律運動、注意營養，並隨時關注呼吸健康，高風險族群則需接受定期肺功能檢測。鄭文建醫師提醒，肺阻塞可透過積極治療來控制，主要透過吸入性支氣管擴張劑來維持氣道暢通，針對常發作或有過敏的病人則加入使用吸入性類固醇。

活動現場除了登階挑戰，也設有多項衛教闖關遊戲，讓民眾透過互動了解肺阻塞及高風險因子，提升自我保護意識。台灣胸腔暨重症加護醫學會強調，「咳、痰、喘超過三週」務必立即就醫，並透過登階自測了解肺功能，實踐及早發現、及早治療的目標，守護全民肺健康。

▲▼活動現場除了登階挑戰，也設有多項衛教闖關遊戲，讓民眾透過互動了解肺阻塞及高風險因子。（圖／記者姜國輝攝）