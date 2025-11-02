基層開診也有！明年春節初一到初三「醫療服務加成獎勵100%」

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／台北報導

明年春節連假長達9天，衛福部今宣布，將針對該期間醫療服務加發加成獎勵。衛福部部長石崇良表示，健保署已規劃門急診住院診察費、護理費及藥事服務費30%到100%加成，其中急診、住院不分假別全面加成100%，門診則是初一到初三加成100%，相關獎勵基層也包含在內。

石崇良今上午出席「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」開幕記者會，會中特別公布「115年春節加成獎勵」，相關規範是參考過去三年春節期間西醫基層開診率訂定，總計額外挹注約13.6億元。

明年春節假期為115年2月14日至2月22日，加成獎勵規範分成門診、急診/住院兩大類。在門診方面，2/14、小年夜加成30%，除夕50%，初一到初三100%，初四、初五50%，初六30%。而急診/住院則是不分假別，全面都加成100%。石崇良說，加成獎勵包含醫師診療費、護理費、調劑費等，只要是需要「人」的費用，一律加成給付。

在獎勵發放上，健保署組長劉林義表示，加成獎勵會依照加成規定統一發放給醫院，醫療院所不需申報額外加成，由醫院依照個別狀況發放給醫護、醫事人員。

在UCC方面，石崇良說，11月試辦也是為了評估成效，若成效不錯，預計會在春節前討論增加設點，另外為鼓勵基層假日開診，也預計今年12月上旬和西醫基層討論，增訂其餘週日和國定假日西醫基層診所的急症科別診察費（含護理費）、藥事服務費加成規範。

▲115年春節加成獎勵。（圖／健保署提供）