假日輕急症中心今啟動　地點、收費、哪些症狀可去？7大QA一次看

▲健保署推動「假日輕急症中心（UCC）」11/2起運作。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

為緩解急診壅塞，衛福部今（11/2）日正式啟動「假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，包括台北、新北、桃園、台中、台南及高雄六都先行，共設置13處據點，讓假日遭遇非重症但急需處理的病人可以前往就醫，不用擠到急診，落實分級醫療。假日輕急症中心地點、收費、哪些情況適合前往，《ETtoday新聞雲》整理7大QA一次看。

Q：什麼是假日輕急症中心？

民眾在假日可能會遇到一些發燒、拉肚子、小外傷等，雖然不是重症，但仍很急需診斷、急需處理，但如果都到大醫院急診，恐怕會造成急診壅塞、影響到相關收治量能，衛福部仿照日本開設「假日輕急症中心（UCC）」專門處理此類病患。

Ｑ：假日輕急症中心看診時間？

依據「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（UCC）試辦計畫」內容，從今年11月1日試辦至明年12月31日，診療時段則為周日及國定假日上午8時至24時（2班制）。

Q：假日輕急症中心診療科別？

同時段須包含內(兒)科系及外(骨)科系，另耳鼻喉科、眼科可視需求評估設置或採遠距會診方式。

Ｑ：假日輕急症中心服務對象？

UCC提供急診醫療服務以檢傷分類第三級、第四級及第五級病人為主，不得開立慢性病處方箋。

若病人病況緊急、複雜或屬檢傷分類第一級、第二級者，須設置綠色通道後送醫院。

Ｑ：哪類疾病適合去假日輕急症中心？

健保署指出，若在週日、連續假日出現以下五大症狀，可以到UCC看診；但若為出院者，可先電話諮詢原住院院所。

五大類疾病包含：

發燒：發燒、肌⾁痠痛、感冒症狀、頭痛

呼吸道症狀：咳嗽、喉嚨痛

腸胃道症狀：腸胃不適、胃痛、噁⼼嘔吐、拉肚⼦

簡單傷口：傷口處理、傷口縫合、輕度燒燙傷、扭傷

⼩兒急性不適：⼩兒發燒、呼吸道及腸胃道症狀、簡單傷口處理

其餘緊急情況則建議直接前往急診或撥119處理。

Ｑ：哪些地方設有假日輕急症中心？

首波開設在六都、13個據點，且會由台大、長庚、亞東、成大等大醫院配合做為後援醫院。

台北：台北市立聯合醫院林森院區、昆明院區、附設信義門診部

新北：恩樺醫院、怡和醫院

桃園：龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、大明醫院、中美醫院

台中：台安醫院雙十分院、家健聯合診所

台南：永川醫院

高雄：文雄醫院

在後援醫院部分，台北市為台大醫院、馬偕醫院、三軍總醫院、北市聯醫中興、和平婦幼、忠孝院區等；新北市有亞東醫院、雙和醫院；桃園則有林口長庚、部立桃園醫院、國軍桃園總醫院、敏盛綜合醫院；台中市為中國醫藥大學附設醫院與台中榮總；台南市後援則是成大醫院、奇美醫院、新樓醫院、部立台南醫院；高雄市對應為高醫附醫。

Ｑ：假日輕急症中心收費？

健保署指出，民眾到UCC就醫，部分負擔比照基層醫療單位急診收取新台幣150元，對比現行醫學中心急診的部分負擔750元、區域醫院400元，民眾最多可省下600元；掛號費則由各縣市衛生局協調，同縣市一致。

▲▼全民健康保險週日及國定假日輕急症中心(UCC)懶人包衛教單張。（圖／健保署提供）

▲六都UCC設置地點一覽表。（圖／健保署提供）＊點圖放大