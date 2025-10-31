感染性主動脈瘤20年增3倍！長庚研究：開刀手術存活率優於支架

▲感染性主動脈瘤是由病原體(如細菌)入侵主動脈，導致血管壁壞死、破裂的罕見疾病，若未即時治療，死亡風險極高。（圖／長庚醫院提供，下同）



記者洪巧藍／台北報導

主動脈疾病研究有新進展！台灣健保自從2010年給付血管內微創支架修補之後逐漸普及，並取代傳統開放手術成為臨床常見選擇，不過，林口長庚醫院最新研究成果指出，對於感染性原發性主動脈瘤治療，開放手術雖然初期風險略高，但長期存活率明顯優於支架手術。研究也顯示台灣的感染性主動脈瘤發生率逐年增加，過去20年來患者增加約三倍。

林口長庚紀念醫院心臟血管外科主任、巨量資料及統計中心主任陳紹緯指出，「感染性原發主動脈瘤」是一種相對少見但致死率極高的重大血管疾病，是因病原體(如細菌)入侵主動脈，導致血管壁壞死、破裂，若未即時治療，死亡風險極高。過去由於缺乏大型資料研究，治療決策一直存在重大爭議。

林口長庚醫院因此分析台灣2001至2021年間共19,324名主動脈瘤住院患者，透過長庚醫學資料庫病例資訊，進行以人工智慧驗證之診斷演算法，成功於台灣國家級醫療資料庫辨識出2,387例感染性主動脈瘤個案。

研究首次大規模評估感染性主動脈瘤的三種治療策略，包括開刀手術（移除病灶並重建血管）、血管內微創修補（經導管置入支架封閉動脈瘤）以及保守藥物治療（使用抗生素控制感染）在真實世界中的成效差異。

▲感染性主動脈瘤的三種主要治療方式。

陳紹緯表示，血管內微創修補逐漸盛行成為臨床常見選擇，不過他們進行的研究顯示其治療效果存在時間差異，血管內微創修補在住院階段儘管死亡率較低，但長期來看，5年與10年的全因死亡風險均高於開放手術，且未來需要再次處理感染的風險也更高。

反觀開放手術雖初期風險略高，但長期存活率明顯優於其他方式。此外，僅接受抗生素治療的病患，其死亡率始終最高，突顯「保守觀察」並非穩當選項。

研究結果提供關鍵證據，血管內微創修復雖可減少住院死亡，但若病況允許，傳統開放手術才是長期存活率與感染控制率表現最佳的治療選擇。

林口長庚心臟麻醉科醫師張峰誠進一步指出，研究也顯示感染性主動脈瘤在台灣的發生率逐年增加，患病人數自2001年至2021年約提升至三倍之多。

張峰誠表示，患者以高齡男性為主，平均年齡73.8歲，男性佔77.6%；研究發現感染性主動脈瘤患者超過一半患有慢性腎病，且近一成為透析患者，而台灣整體之洗腎率相較其他地區較高，突顯腎功能障礙可能是感染性主動脈瘤的重要危險因子，並且須格外留意相關風險。

這項研究成為亞洲第一篇針對感染性主動脈瘤治療與預後進行長期追蹤的代表性研究，且已發表於2025年7月心臟學界重量級期刊「歐洲心臟學會期刊(European Heart Journal)」，不僅為此重大疾病之治療策略提供關鍵證據，更展現台灣健保大數據在國際臨床研究中的策略優勢，有望改變未來國際治療指南與決策思維。

▲林口長庚紀念醫院心臟血管外科主任、巨量資料及統計中心主任陳紹緯。