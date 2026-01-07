台中榮總爆「廠商無照執刀」　衛福部要查：容留密醫最重廢照

▲台中榮總遭爆有無照廠商執刀。（資料照／台中榮總提供）

記者洪巧藍／台北報導

台中榮總神經外科醫師遭爆放任「無照廠商」執刀手術震驚各界。衛生福利部醫事司今（7）日表示，已經發函台中市衛生局，若確認有「密醫」問題，除了無照執刀者恐遭判刑，醫院管理方面若「容留密醫」，最高可處50萬罰鍰，該科別也可能遭處停業、最嚴重廢止開業執照。

台中榮民總醫院近日驚傳嚴重醫療倫理爭議，神經外科內3名知名醫師包括科主任楊孟寅、科主任鄭文郁、醫師廖致翔被爆料，長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員，直接進入手術房內為病患執刀，主刀的醫師竟僅在一旁「插手納涼」，觀看廠商進行高難度的內視鏡手術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，台中榮總針已經成立專案小組調查，因影片相當模糊，對於時間、地點、醫師身分甚至廠商身分等都還要進一步確認。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，如果依照報導情節，可能有「密醫」的問題，今天就會發函給台中市衛生局，請衛生局去查。她說，如果查詢後真的是有廠商在做開刀的事情，那個開刀的人就是密醫，依據《醫師法》第28條可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。

針對醫院人員管理，劉玉菁指出，《醫療法》第108條針對「醫療機構」如果有容留密醫來做醫療業務，醫院本身可處5萬以上、50 萬以下的罰鍰，同時看違反規定科別或是服務項目，可處一個月以上、一年以下停業，最嚴重會廢止開業執照。

對於中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術一案，健保署副署長張禹斌表示，這類手術（脊椎內視鏡微創手術）須看申報的內容有哪些，有部分健保有給付，如經查證屬實，將涉及密醫及虛報醫療費用，健保署將依特約及管理辦法予以處分，追回不當申報之費用，並移送檢調偵辦。