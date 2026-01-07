「孩子是惡夢！」高齡全職媽崩潰：生來拖累我　心理師點破心酸

▲一名高齡全職媽媽吐露育兒心聲，讓心理師聽了好心疼。（示意圖／免費圖庫Pexels）

文／諮商心理師陳志恆

前陣子，有位母親告訴我，她看了我的書，書裡有一句「孩子是一份禮物」，她很不以為然。

她說：「孩子不是禮物，根本是場惡夢，我寧可不要有這個孩子！」我一開始有些訝異，後來聽她把故事說完，反而感到心疼。

她或許討厭她的孩子，但更厭惡的，是那身不由己的生活。

她在結婚後，一直沒打算生孩子。她的工作穩定，夫家家境也不錯，兩個人過了十幾年自由的時光。年過四十，先生突然很想要孩子。她為了迎合先生，咬牙去做試管，吃盡苦頭，好不容易才懷孕生子。

孩子出生後，她又辭掉工作，全心全意陪伴孩子。

而現在，孩子升上國中，本來考上明星私中，但卻成績落後，沉迷手遊，越來越消極，有時甚至不去上學。她相當煩惱，軟的硬的都試過，更把孩子從私中轉到家裡附近的公校，想說讓孩子的課業競爭小一點。她還拼命讀教養書，到處向人討教育兒秘訣。

她什麼都做了，但孩子依然讓她擔心。

她說：「我的人生就這麼耗在這個孩子身上，我每天為他費盡心思、心力交瘁。」「我真的覺得，他是生來拖累我的！」

她本來如意的人生劇本，在某個時間點被迫改寫；孩子帶來了煩惱，更剝奪了她原本的自由。她說孩子是惡夢，但其實她深愛著自己的孩子。如果不夠愛，她不會為孩子付出這麼多，甚至失去了自己。

在這個母親身上，我看到的是：

1、令她崩潰的不是孩子，而是「我別無選擇」的日子。

2、她抱怨的是孩子，其實是多年來沒被安放的委屈。

3、她不需更努力當個好媽媽，而是重新找回自己。

孩子的出生，剝奪了她的選擇，製造了大量委屈，讓她陷入怎麼努力也沒用的困境中。但她卻期待孩子能表現優異、出類拔萃，以彌補自己內心失落的一塊。

她心裡沒說出口的話是：「要是孩子爭氣點，我的犧牲就值得了！」

這樣的期待越大，只會失落越多，對孩子的不滿也越深。在不知不覺中，對孩子的失望與怨念，也會傳遞到孩子身上，讓孩子覺得「都是我不好」、「我不值得」。孩子一方面得面對自己的人生挑戰，另一方面又背負著母親的委屈；多麼沉重，多麼辛苦，乾脆躺平算了。

我要這位母親，別把太多心力放在孩子身上，多回過頭來取悅自己。

她搖搖頭說：「辦不到，我就這麼一個孩子，我不能放棄他！」

「我沒有要你放棄他，而是多挪出一些心力，去照顧自己，做自己喜歡的事。」

我說完後，她歪著頭想了半天：「這麼多年，我都忘記我自己喜歡些什麼了！」

我沒有再跟她爭辯「孩子到底是不是禮物」這個問題。因為我知道，此刻她需要的，是學習多關愛自己一些，把自己的人生重新拼回來。

確實，孩子有時候不是禮物，更像是一面鏡子。

讓你看見，你曾經為了成全別人，把自己放到人群的最尾端；也讓你發現，你有多麼渴望，被人理解，有人分擔，允許喘息。

先把你的人生找回來，孩子就不需要用「躺平」，來不斷提醒，你也需要被照顧。

本文經授權轉自：陳志恆諮商心理師