男大生「心因性猝死」　醫示警6大潛在風險！年奪4萬人命

▲男大生昏迷死亡，經法醫相驗確認為「心因性猝死」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

連日低溫急凍，桃園某大學驚傳21歲林姓大學生5日於期末考期間在教室突然昏迷，經現場CPR、緊急送醫搶救仍回天乏術，經法醫相驗確認為「心因性猝死」。事實上，在台灣每年有4.6萬人遭它奪命，且2/3發生在非心臟病患者身上。醫師林彥璋指出，越年輕發生的心因性猝死，與基因突變越相關，提醒有「6大潛在風險」的民眾務必當心。

據家屬透露，男大生平日並無疾病，檢警6日會同法醫相驗，初步驗出為心因性猝死，至於死亡原因與低溫是否有關仍待進一步調查釐清。

何謂「心因性猝死」？根據啟新診所官網衛教資料指出，其是指心跳突然或意外停止，約近90%是心律不整所引起。據統計，全台平均每小時發生2.6～5.2件心因性猝死事件，存活率僅5～10%，每年有2萬3千人～4萬6千人遭它奪命。醫師呼籲，台灣有高達50萬人有心律不整的問題，應提高警覺。

診所醫師指出，臨床上，猝死的發病年齡為30～50歲的青壯年，以男性居多。可能在睡眠中、休息中或是輕度運動或活動中，突發心跳驟停而猝死；也可能在劇烈運動、精神壓力、情緒急躁、暴飲暴食、過度勞累或過冷過熱等明顯誘因下而發生猝死意外。

台北榮總內科部心臟科主治醫師鍾法博曾表示，心因性猝死有跡可循，像是年過35歲有吸菸、肥胖、心血管病史，甚至曾經暈倒、出現微小心悸、家中曾有人猝死者，都是潛在危險群，應該提高警覺。

台中榮總內科部主任林彥璋則說，越年輕發生的心因性猝死，與基因突變越相關，由於體顯性遺傳有50%機率可傳到下一代，建議出現上述潛在風險的民眾，可提早做基因檢測服務，以區別家族中誰是高危險群。