電子暖手寶釀「低溫燙傷」　醫教3件事別做：貼著睡風險最高

▲民眾使用電子暖手寶等取暖器材要提防「低溫燙傷」。（圖／記者李毓康攝）

記者邱俊吉／台北報導

近期氣溫驟降，不少人使用可重複充電的電子暖手寶取暖，卻忽略潛藏風險。醫師說，近日已收治多起個案因長時間貼身使用電子暖手寶，甚至貼著入睡，結果起床後發現皮膚已燙傷，民眾要特別注意。

以往天冷取暖，暖暖包最為熱門，近年則開始流行電子暖手寶，目前市面上有多種選擇，包括電熱式，常見透過內建鋰電池發電加熱，可用USB／Type-C充電；注水式，可裝入熱水持續保溫；化學反應式／凝膠式，則是利用化學物質結晶放熱或凝膠材料，加熱後可重複使用，但使用安全卻也常被忽略。

耕莘醫院整形外科主治醫師李嘉駿表示，電子暖手寶屬於持續性低溫熱源，表面溫度雖不高，但若長時間固定接觸同一部位，特別是在睡眠狀態下、無法即時察覺不適，仍可能造成「低溫燙傷」，初期症狀常僅為皮膚泛紅、溫熱，疼痛感不明顯，容易被忽略，卻可能已傷及皮下組織，若嚴重，恐出現水泡、潰瘍，甚至引發感染。

李嘉駿指出，不論是電子暖手寶或暖暖包，使用上都必須注意勿直接貼於皮膚，應隔著衣物使用，也不宜長時間固定於同一位置，更不建議貼著電子暖手寶或暖暖包入睡

李嘉駿提醒，使用電子暖手寶等器材後，皮膚若出現持續紅腫、刺痛、水泡或破皮等異常，應立即停止使用並儘速就醫，由醫師評估處置，以免延誤治療時機。

