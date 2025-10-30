坣娜胰臟癌逝　醫：「內視鏡超音波」可助高危險群早期確診

▲歌手坣娜在11月「胰臟癌意識月」前夕癌逝，再次引發民眾對於早期診斷的討論。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱俊吉／台北報導

每年11月是「胰臟癌意識月」，昨卻傳出歌手坣娜死於此症的遺憾消息。萬芳醫院消化內科主任張智翔說，「內視鏡超音波」克服傳統檢查痛點，已成為早期偵測胰臟病變的重要選項，不僅可助醫師近距離觀察胰臟，還能進行抽吸、切片，對高風險族群尤為關鍵。

針對胰臟癌，張智翔指出，胰臟可分為頭、體、尾3部分，其中胰頭腫瘤較易因膽管阻塞出現黃疸、尿色變深，或糞便變白等早期警訊，胰體、胰尾腫瘤則常無明顯症狀；若持續出現上腹悶痛、後背痛、食慾下降、體重驟減、糞便呈灰白或新診斷糖尿病，均應提高警覺並儘速就醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張智翔也說，影像檢查是胰臟癌診斷的關鍵，腹部超音波是最常見初步工具，但易受腸氣影響判讀；電腦斷層可更準確評估腫瘤位置與血管侵犯，但針對較小病灶，表現不如核磁共振；核磁共振無輻射性且可對膽胰管進行獨立觀察，但弱點是是需要病人配合呼吸，若有金屬植入物或恐懼症，可能無法順利完成檢查。

對於內視鏡超音波（Endoscopic Ultrasound, EUS），張智翔說，透過帶有超音波探頭的內視鏡，醫師可經胃後壁及十二指腸直接觀察胰臟各角落，並對懷疑病灶進行血流、軟硬度測量及顯影劑施打，甚至能抽吸胰臟腫瘤或組織切片，使早期確診更具可能性，不過美國預防服務工作小組（USPSTF）現仍反對普篩無症狀民眾，理由是胰臟癌發生率低，普篩恐導致過度診治，提高醫療風險與成本。

儘管如此，近年仍有愈來愈多研究認為應針對「高風險族群」進行早期篩檢。對此，張智翔強調，高風險族群應主動與醫師討論定期追蹤，包括有胰臟癌或其他癌症家族史、糖尿病、慢性胰臟炎、肥胖、嗜酒與吸菸者，或有BRCA 1 / 2、PALB2基因突變者。目前健保已給付BRCA1/BRCA2基因檢測，台北醫學大學體系醫院也提供涵蓋20至30種胰臟癌相關基因的檢測方案，民眾可與醫師進一步諮詢。