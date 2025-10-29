坣娜長年受紅斑性狼瘡所苦　醫：攻擊全身器官「平均少活20年」

▲資深藝人坣娜傳出病逝消息。

記者洪巧藍／台北報導

資深藝人坣娜傳出病逝消息，享年59歲，疑似因紅斑性狼瘡舊疾復發。醫師指出，紅斑性狼瘡有如魔術師，所有器官都可能受到攻擊，在過去沒有生物製劑等特效藥時，平均壽命比一般人少10至20年；生物製劑問世後，雖然目前尚缺乏大規模統計， 但患者病情受控制比例變高，發生致命併發症機會變少。

全身性紅斑性狼瘡為自體免疫疾病，患者可能因先天基因或後天環境引發異常的免疫反應，進而產生大量抗體攻擊自身器官。

中華民國風濕病醫學會秘書長、高雄榮民總醫院過敏免疫風濕科主治醫師盧俊吉受訪表示，紅斑性狼瘡有如魔術師，所有器官都可能受到攻擊，且會有各式各樣的併發症發生，在過往沒有生物製劑等特效藥時，平均壽命比一般人少10至20年，所以像坣娜這樣年紀過世的患者，在臨床上十分常遇到。

盧俊吉指出，常見致命併發症如狼瘡腎炎，可能導致腎衰竭、洗腎，如果攻擊到血液系統，可能因白血球過低而容易感染，血小板過低導致容易出血，有時候攻擊到肺部合併肺炎、肺部出血，還可能合併中風，因為腦部、手腳、心血管阻塞發生血栓症候群等。

盧俊吉表示，紅斑性狼瘡好發生育年齡女性，又以20至40歲最為常見，高危險族群包含亞洲裔漢民族、二等親有狼瘡家族病史或其他自體免疫疾病者風險高5倍、三等親者有則高2倍。常見症狀包含慢性發炎、掉頭髮，皮膚上還會出現俗稱蝴蝶斑的紅疹、關節則可能出現手指關節疼痛、晨間關節僵硬，又或者不明的發燒，口腔無痛性潰瘍。

至於治療，盧俊吉說明，過往主要藥物為類固醇、免疫抑制劑等；近年也有新型生物製劑問世，可就根源降低免疫系統的異常活化。國內健保自3年前開始給付生物製劑，國外使用更早、約10年前就開始使用，雖然目前尚無大規模流行病學統計說明能夠延長患者多少壽命，但控制比率的確有變好。