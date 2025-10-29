5大地雷宵夜！　醫：我睡前3小時絕不碰食物

▲許多人宵夜會吃泡麵。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

您會吃宵夜嗎？營養功能醫學專家劉博仁提醒「5大宵夜地雷食物」，像是炸物、泡麵、滷味，「我自己是幾乎不吃宵夜，睡覺前三個小時絕不碰食物，只喝水，多年下來保持還不錯的身材。」

劉博仁在臉書發文，分享常見的宵夜地雷食物，這些食物容易造成腸胃不適、血糖波動或增加體脂肪：

1、炸物（鹹酥雞、薯條、雞排）

高油脂、高熱量，還可能有反式脂肪，會影響血管健康。

▼炸雞排。（示意圖／記者陳俊宏攝）



2、泡麵

高鈉、高油脂，調味粉包容易造成水腫與腎臟負擔。

3、燒烤、滷味（加工製品如香腸、貢丸）

含亞硝酸鹽、鈉含量過高，增加肝腎與心血管壓力。

4、含糖飲料與甜點（奶茶、蛋糕、冰淇淋）

容易造成血糖快速上升，影響睡眠品質，長期也增加代謝症候群風險。

▼珍珠奶茶。（示意圖／記者許力方攝）



5、辣味重鹹小吃（麻辣燙、重口味麵食）

容易引發胃食道逆流、消化不良，尤其睡前更是負擔。

劉博仁說，比較健康無負擔的宵夜建議，原則清淡、少油、低糖、高纖、適量蛋白質，以下幾項適合偶爾當宵夜：

1、無糖優格+一小把堅果／新鮮莓果

兼顧蛋白質、益生菌與抗氧化，能幫助腸道與血糖穩定。

2、蒸地瓜／烤南瓜

低GI、富含膳食纖維，能帶來飽足感又不會太刺激。

3、全麥吐司+酪梨片／煎蛋

碳水搭配蛋白質與好油脂，不會讓血糖大起大落。

4、毛豆／黃豆蒸豆腐

優質植物蛋白，低熱量又能增加飽足感。

5、燕麥牛奶／無糖豆漿

溫熱、助眠、溫和不刺激腸胃。

6、水果（奇異果、櫻桃、蘋果片）

建議適量，尤其奇異果與櫻桃還有助睡眠。

劉博仁提醒，宵夜份量要小，約占全天熱量的10%以內；最好睡前1.5-2小時前吃完，避免胃食道逆流；選擇「原型食物」比加工品更好，能減少身體負擔。