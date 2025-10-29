他太持久「女友累了」　醫：很多人以為只是技巧問題

▲醫師說，有人是心理壓力過大，太在意「一定要表現」，結果反而愈來愈困難。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師程威銘表示，一位病人來到門診困惑說，「醫師，我總是要很久才有辦法射精，女友常常等到覺得累了，最後乾脆放棄。雖然我努力想要表現，但我們都覺得不快樂。」醫師解釋，這就是典型的「遲射」情境，很多人以為這只是「技巧問題」，但其實背後可能有很多原因。

程威銘在臉書分享該名個案，他提到遲射的可能原因，有些人是因藥物副作用（像是抗憂鬱藥、降血壓藥），讓射精反射變慢；有些人是因神經或循環問題，例如糖尿病、神經病變、攝護腺手術後；也有人是心理壓力過大，太在意「一定要表現」，結果反而愈來愈困難，甚至伴侶關係不佳，性生活變成一場考試，而不是親密。

▼醫師說，「性愉悅」比「性高潮」更重要。（示意圖／資料照）



程威銘指出，然而，性醫學研究提醒我們，性愉悅（pleasure）比性高潮（orgasm）更為重要，高潮是一個短暫的生理反射；性愉悅則是整體的親密與連結感，可能有，也可能沒有高潮。

程威銘解釋，做愛除了性高潮之外，對人類還有多重的意義，例如伴侶很舒服帶給自己的「成就感」，親密交流而感到的「幸福感」與「滿足感」。

程威銘說，世界衛生組織（WHO）、世界性健康協會（WAS）現在都更加強調，性愉悅是性健康的核心，也是每個人應享有的基本權利；當我們把焦點從「表現」轉向「幸福感」，才會發現真正重要的不是射得快或慢，而是彼此的安全、合意、愉悅與理解。

程威銘表示，不過，回到現實，如果沒有辦法順利射精，還是會讓伴侶雙方都備感壓力，畢竟長久以來我們都把「射精高潮」看得太重要，「你也有這樣的困擾嗎？歡迎跟我分享你們是如何處理面對它。」