研究揭「睡眠品質差」大腦老化速度翻倍　醫：慢性發炎是元凶

偶爾短時間打亂生理時鐘，身體通常還能調適，但若長期睡眠不足或睡眠品質差，大腦恐怕會「未老先衰」。一項刊登於國際期刊《EBioMedicine》的大型研究指出，睡眠最差的人，其大腦老化程度幾乎是睡眠中等者的兩倍，背後可能與慢性發炎有關。

家醫科醫師魏士航表示，這項研究將英國生物樣本庫（UK Biobank）中的 27,500 名成年人依睡眠品質分為「健康」、「中等」與「不佳」三組，再透過核磁共振（MRI）影像計算出「大腦預測年齡」，並與實際年齡相比，得到所謂的「大腦年齡差距（BAG）」。結果顯示，睡眠品質愈差，BAG 就愈大，也就是大腦比實際年齡更老。

其中睡眠中等者的BAG平均比健康睡眠者高出0.25個單位，而睡眠不佳者更飆到0.46個單位。也就是說，睡眠品質每下滑一級，大腦老化就會加劇，從中等惡化到不佳，負面影響幾乎翻倍，而這背後的其中一個中介原因，就是慢性發炎。

魏士航形容，長期睡不好身體就像處於「微火慢燒」的狀態，雖然不像大火有立即危險，卻會持續侵蝕器官，而最敏感、最容易受影響的就是大腦，研究數據也顯示，在睡眠品質中等的人身上，大約6.81%的大腦老化可由發炎解釋；而在睡眠不佳的人當中，這個比例更高達10.42%。

當然造成身體發炎的因素很多，其中肥胖也是不容忽視的主因。肥胖不僅會讓身體長期處於發炎狀態，還會進一步破壞睡眠品質。一項刊登於《Frontiers in Endocrinology》追蹤4萬人的大型研究就發現，肥胖者的睡眠流失速度，是正常體重者的 5倍。魏士航強調，肥胖可能會同時加劇發炎，又讓人愈睡愈少，最終加重大腦老化風險，形成「愈胖愈睡不好」，「愈睡不好」大腦就老得更快的惡性循環。