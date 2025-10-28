他腹痛拖好久！　醫檢查「大腸小腸包一團」

▲醫師提醒，若疼痛到無法站立，需要他人攙扶，且超過4個小時以上，請立刻去急診檢查。（示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

外科醫師陳榮堅分享，一名患者因劇烈腹痛還發高燒，被送到急診，檢查發現右下腹有一大團像是膿包的東西，因發炎太嚴重，導致大腸和小腸包成一團，住院將近10天才出院。醫師提醒，如果及早就醫治療，就不會拖到必須開刀這麼嚴重的地步。

陳榮堅在臉書表示，該名患者是70多歲的男性，肚子已經反覆疼痛超過10天，但一直拖延著不想去醫院檢查，直到痛到受不了，加上腹脹讓他很不舒服，才去看醫生。

陳榮堅指出，內科醫師檢查後，覺得患者的狀況不太對勁，建議他盡快到大醫院檢查；但這位先生覺得沒有那麼嚴重，懷疑醫生不會看病，所以又拖了好幾天，最後是因為劇烈腹痛還發高燒，才被家人送到急診。

▼醫師說，腹痛悶痛超過24小時，且完全沒有排氣，但請務必就醫檢查。



陳榮堅說，檢查發現患者右下腹有一大團像是膿包的東西，我們稱為「腫瘤樣的變化」，簡單來說，它不是一般人想像的癌症，而是因為發炎太嚴重，導致大腸和小腸包成一團了。

陳榮堅提到，以患者當時的情況，不適合立刻開刀，因此先打抗生素觀察一天；但隔天狀況依然沒有好轉，只好安排手術，由於發炎比較嚴重、範圍又大，沒有辦法完全用微創手術，必須得合併部分剖腹，最後住院將近10天才出院。

陳榮堅表示，其實如果在一開始發生腹痛時，就及早就醫治療，就不會拖到必須開刀這麼嚴重的地步了。

陳榮堅指出，腹痛什麼時候一定要就醫：

1、疼痛到無法站立，需要他人攙扶，且超過4個小時以上，請立刻去急診檢查。

2、悶痛超過24小時，且完全沒有排氣，不一定要立刻去急診，但請務必就醫檢查。