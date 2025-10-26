台大兒科徵14人遭疑「醫師跑光」　院長親解：為建兒童醫療網擴招

▲台大醫院兒童醫院院長李旺祚否認兒科醫師跑光光，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

醫師蘇一峰發文透露台大兒科一口氣要徵14個主治醫師，恐因工作太壓榨，大家受不了全都跑光光，直言「兒科大崩壞」。台大兒童醫院院長李旺祚今（26）日親上火線解釋，這波徵才一方面是為了建立台灣兒童醫療網，增加招募的專案型主治醫師；至於值班住院醫師，薪資也並非外傳「時薪900元」，另有底薪、計畫補助、績效獎金等，且這些年輕醫師也將是後續醫院接班重要人才。

台大兒科人力兒科問題近來持續在網路社群發酵，網路有貼文指「台大兒童醫院徵小兒加護病房（PICU）主治醫師」遭網友熱議「兒科醫師時薪僅900元」、「比家教還低」，台大院方今（26）日已回應，900元並非時薪僅是值班費；台大小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任呂立表示，另有底薪、績效獎金等，實際薪資約可達23-24萬元以上。

不過，蘇一峰在臉書發文指出，國內急重症醫療的崩壞進行式，從兒科的急重症先開始崩壞，根據資訊，台大醫院兒科的兒童加護病房需3名住院型主治醫師，嬰兒加護病房需1名住院型主治醫師，以及8到10名衛福部專案型主治醫師，一口氣徵14名醫師。

蘇一峰感嘆，「不是正式主治醫師只是住院型的主治醫師，條件還是有要求一大堆喔」，且醫護薪水太少，工作太壓榨，大家受不了全都跑光光，「訓練結束馬上出去開業診所，誰跟你留在醫院賣肝值班啊！」

李旺祚接受《ETtoday新聞雲》訪問時強烈澄清「並非醫師出走！」，這是因為今年7月份時規劃兒童醫院健康台灣計畫，要建立「台灣兒童醫療網」而增加招募的醫師。

李旺祚解釋，台大兒醫有好的兒科轉運團隊，但是希望能拓展成24小時反應中心，支援11家醫療院所，從北部到東部、南部、離島都有，但這不能用現有的醫療人員，所以增加的「專案型主治醫師」，經費都是從健康台灣來支付。

李旺祚強調，台大兒童醫院是領頭羊，希望用過去累積量能來幫助其他醫療院所，所以這些主治醫師可能要去其他網絡中的醫院做協助、教育，把相關治療水準與台大銜接，讓醫療網建立起來，再透過遠距醫療加以協助，使台灣的小朋友得到更好的照顧。

▲台大兒童醫院外觀，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

至於「住院型主治醫師」則是前述的值班主治醫師，也是醫院正式的主治醫師，李旺祚說，這樣的做法在外科已經行之有年，重申900元並非時薪，是值班費，這樣一天算下來將有1萬3千元，還要另外算入底薪。

網路上說不能做研究、看門診，李旺祚強調都是錯誤訊息，醫師可以依照自身需求安排看診、做檢查等，會有績效獎金，也可以選擇進修、做研究論文，這方面也有論文獎金；另外台大有承接優化兒童醫療計劃、健康台灣計畫，經費運用上也會給予參與計劃醫師補助，所以底薪和值班費只是最低。

「徵這些年輕主治醫師，另一個重點在於培養未來接班」李旺祚透露，過去是出缺時才從外面挖角找人，現在透過這樣的模式，讓年輕醫師接受訓練後持續在台大系統之內，持續進修做研究、看診累積病人，值班主治醫師通常4~5年會轉任為一般專任主治醫師，尤其是台大未來7～8年會有一些退休老師，將出現缺口，就很需要這些年輕醫師補上，不希望是從外面、已經離開台大系統去找人回來。

李旺祚也坦言，近期住院醫師人數比較不足，是因為某年PGY2招收人數比較少，讓第三年住院醫師僅剩下4人，但這兩年小兒科招收人數已經回溫，值班醫師只要招滿，值班天數不會那麼多。

李旺祚說，自己很感謝這些年輕醫師願意投入困難治療科別，他也不斷和政府強調，分級醫療相當重要，把重症疾病治療中心化，集中在幾家醫學中心執行，且給付應該更高，讓醫師安心來投入重症科別。此外，也應該要在中型醫院推動預防醫學，不要等兒童生重病才治療，要提前找出來，是兒科另外一條路。

外界詬病醫學系畢業生「直美」不做專科訓練直接去做醫美，李旺祚說，他不覺得直美有錯，重點是兒科應該要有規劃發展方向，讓投入這些專業的人也得到合理給付。