雞蛋易受微生物汙染「4情況別吃」　專家曝保存秘訣：別放冰箱門

▲雞蛋存放也有大學問，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

文／林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海、張靜慧

摘自／天下出版《食安醫師的無毒餐桌》

桃園中壢的忠貞市場曾發生集體食物中毒案件，有500 多人吃了法國麵包後，出現急性腸胃炎的症狀，主管機關調查後發現，法國麵包所使用的蛋黃醬被檢出沙門氏桿菌。

雞蛋很容易受微生物汙染，常見的病原菌包括金黃葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏桿菌等。對於健康民眾來說， 誤食被微生物汙染的蛋品後，症狀通常較輕微，以急性腸胃炎表現為主， 包含噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等症狀；但免疫力不好的敏感族群，如長者、幼兒、懷孕婦女，或糖尿病、肝硬化等疾病患者，誤食除了會發生嚴重的急性腸胃炎，也可能會出現敗血症、器官衰竭等症狀， 可能危及生命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在超市或大賣場買到的盒裝洗選蛋，保存期限大約都在4週左右，建議在保存期限內吃完。同時雞蛋盡量存放在冰箱4℃的冷藏室中，避免放在冰箱門蛋架上，因為開冰箱拿東西時，冷氣外洩、溫度升高，難以維持低溫，冷度會不夠，且溫差變化也可能讓雞蛋的保存期限縮短。



即使還沒超過保存期限，若發現蛋殼出現些微破損、裂痕，就不要吃了，因為雞蛋有相當大的機率受到微生物汙染。另外，若發現蛋殼發霉也應盡速丟棄，也盡量避免食用生蛋（ 如月見冰、蛋蜜汁、火鍋沾醬加生蛋等）、半熟蛋（ 如溏心蛋、溫泉蛋等），建議都要完全煮熟再吃， 若打蛋時已聞到臭味或蛋黃散開，代表不新鮮，不要再加熱食用。

有些餐飲業者會使用液態蛋做菜餚，使用新鮮液態蛋是合法的，但新聞曾報導，有業者將好蛋、壞蛋混合成液態蛋賣給餐飲、烘焙店家， 這種不正確的行為有食安疑慮，可能會造成食物中毒。

★本文摘自天下文化《食安醫師的無毒餐桌：破解飲食迷思╳遠離毒物陷阱，專家帶你安心選、健康吃》