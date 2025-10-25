加熱菸上市首週爭議不斷　石崇良再釋疑：尼古丁是不可退讓紅線

▲衛福部長石崇良出席2025台北國際乳癌研討會活動。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

加熱菸上市一週以來問題不斷，先是某業者因尼古丁標示問題上市首日即遭下架，接著又有加熱器（加熱菸載具）展示引發爭議。衛福部長石崇良今（25）日坦言，剛上路出現紛擾是難免，但行政機關一定以民眾健康跟知的權益為最高指導原則，尼古丁標示是不可退讓的紅線，後續執法絕不會有所退讓。

歷經兩年半審查，國健署核准美、日兩家跨國菸草公司14品項加熱菸及4款組合元件（載具）上市販售，但其中一款在超市開賣首日就被發現菸品容器均未標示尼古丁含量，一度全面下架重新貼標，引發首波爭議。

另一家業者在超市上架後將加熱器圖片展示在菸架上，與國健署署長沈靜芬9月受訪時稱「組合元件依法不得展示」相違背，國健署後續改口表示「已在10/16函釋，可以在販賣菸品場所展示」遭反菸團體痛批。石崇良昨日則鬆口，研擬修法要求組合元件的外包裝加上警示圖文。

這段過程引發加熱菸支持、反對者皆有不滿，政策反覆也遭批評「髮夾彎」。石崇良今日出席2025台北國際乳癌研討會活動時受訪表示，尼古丁標示本就有規範，只是加熱菸尼古丁含量限制為近期（9/11）公告，「兩年前業者送健康風險評估當時並沒有要求標示尼古丁含量，後面才訂出來，所以出現執行上的落差。」

至於加熱器問題，國健署日前表示，因為現行菸害防制法未明定加熱器是否屬於展示範疇，為兼顧消費者獲得正確產品資訊與菸害防制目的，依《消費者保護法》第5條所稱之「合法消費資訊提供」，發布行政函釋，說明展示需遵行「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」，以使消費者獲知菸品品牌及價格之必要者為限。

石崇良今日進一步解釋，加熱器經過審查通過上市，如果不讓其揭示，恐怕又是一團糟，「反而更多的這個魚目混珠的產品，那更糟糕，所以才會有的這些規範。」

石崇良坦言，加熱菸剛上路紛擾難免，但行政機關會以民眾健康與知的權益為最高原則執法，尼古丁的標示絕對必要，因為菸品健康風險最高就是尼古丁與焦油，加熱菸焦油相對低，尼古丁則成最大風險來源，是不可退讓紅線。至於加熱器，衛福部前端把關，避免酷炫版本上市吸引青少年。

石崇良重申，政府在加熱菸政策上立場明確，現在實際上市之後相關管理慢慢進入常軌，未來執法也絕不退讓。