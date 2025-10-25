從《天堂》追到AI世代　 柯志鴻鑽研「成癮」20年領先國際

▲柯志鴻醫師鑽研成癮行為，成果領先國際。（圖／小港醫院提供）

電腦、網路遊戲與現代生活緊密相連，高雄小港醫院精神科主任柯志鴻建立網路成癮診斷準則，與相關腦影像學研究，締造AI時代先聲，並入選史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」，排名台灣醫師前20傑。他說，此來自國際的肯定，反映在科技演變下，成癮研究已跨越醫學，成為理解人類數位行為的重要窗口。

對於這次入榜，柯志鴻謙稱，多年來研究網路與遊戲成癮，此屬跨界領域，被引用機會較高，排名高是「演算法略佔便宜」，不過仍相當珍惜這份來自國外的認可；他指出，目前已在國際期刊發表論文約200篇，被引用超過8千次，而早年提出關於遊戲成癮診斷與腦影像研究，更有單篇被引用逾500次。

柯志鴻表示，投入相關研究的契機，是源於2005年接受地方電台邀請談網路成癮，卻發現當時許多論述缺乏實證，於是開始長期追蹤使用行為；這20年來，他見證網路遊戲從「天堂」、「魔獸世界」、「魔獸爭霸」到「英雄聯盟」、「傳說對決」的世代轉換，如今主戰場已逐漸轉向社交媒體及影音平台。

針對時代更迭，柯志鴻指出，早期玩家追求戰績，如今手機遊戲提升收費門檻，嚴重成癮個案有減少趨勢，「滑社群」、「追短影音」成為過度使用新誘因。若從整體來看，網路過度使用行為有2/3案例屬環境及情感因素，需輔導與溝通，另有1/3則合併憂鬱、焦慮或注意力不足等心理健康問題，須先治療心理共病，再協助減少上網，但真正達到成癮標準者，估計應不到1成。

柯志鴻強調，由於成癮的肇因不同，故治療初期不能強行「斷網」，特別是醫療體系看到的多為負面案例，更需注意不能認定網路或遊戲有害，「就像有人運動過度後受傷，我們不能說運動有害」，網路和AI都是工具，重點在於使用動機與行為是否平衡。

對於AI發展趨勢，柯志鴻說，目前「陪伴型AI」成為熱門，例如將大型語言模型套上人格及外觀供聊天、互動，雖有部分新聞提及少數人過度使用，但目前尚無明確研究結果，且有不少個案反映AI對其處理困境、壓力的效果很正面，若能用於心理輔助、青少年支持，潛力相當龐大，未來發展值得觀察。

針對親職教養，柯志鴻根據臨床經驗，早年曾建議家長加強管理青少年使用手機，如今則坦言，這點其實非常難辦到，應修正為「親子共同成長」。他指出，在科技時代，手機已是不得不給的日常工具，禁止恐不務實，不如「先下手為強」，在下一代使用手機前，父母多誘導孩子投入多元、充實的團體活動，「讓小孩覺得有趣，手機就不會成為家長的敵人」。

柯志鴻現年55歲，行醫近30年，他相信行為成癮科學須隨時代更新，就如同他對手機過度使用的認知也會改變。他表示，從《天堂》到AI，科技從被使用到影響使用者，未來甚至可能代理使用者，他將與團隊持續研究最即時的實證資料，希望能協助更多民眾與科技和平共處。