桃園長庚健檢中心導入新一代鎮靜麻醉新藥　「非牛奶針」健檢流程再優化

國內近年頻傳醫美診所麻醉意外造成患者死亡的悲劇，導致不少人對於健檢、治療要接受麻醉都有些擔心。為提高醫療安全、提振就醫信心，桃園長庚健診中心率先引進新一代短效麻醉藥，結合專業麻醉團隊與完善監測系統，為民眾帶來更安全、舒適的內視鏡檢查體驗。

麻醉安全是醫療品質的核心 新藥降低呼吸抑制風險

針對麻醉安全，林口長庚醫院麻醉部主任柳復兆表示，麻醉安全是醫療品質的核心之一，不僅攸關手術、檢查的成功率，更是確保病人生命的重要環節，而部分診所因未設置完整監測設備，或缺乏專業麻醉醫師，導致意外發生的風險，更凸顯出麻醉的重要性。

柳復兆說明，臨床常用的麻醉藥丙泊酚（Propofol，俗稱牛奶針），雖可使病人迅速入睡，清醒時間也短，卻仍有較具風險的副作用如呼吸抑制、血壓波動等，對於高齡、肝腎功能不佳者風險更高；此外，某些人雖曾使用相同藥物，「上次沒事，這次卻出事」，則可能與近期感冒、睡眠不足或服藥等情況導致身體反應不同有關，此亦可見麻醉前的專業評估與全程監測極為關鍵。

健檢中心導入創新麻醉新藥 安全、舒適、效率三者兼顧

新一代短效麻醉藥問世，使相關風險大幅降低。對此，桃園長庚健診中心主任林蔚然說，該藥可在1至2分鐘內發生效用，且能於10至15分鐘內代謝完成，故病人幾乎「醒來就像什麼事都沒發生」，加上對呼吸、血壓的抑制更少，安全性得以顯著提升。

林蔚然指出，由於此藥不需經肝、腎代謝，特別適合年長者或慢性病人使用，更重要的是，該藥有「解藥（拮抗劑）」的設計，可快速中止麻醉效果，若出現過深鎮靜或過敏反應，拮抗劑可協助患者迅速恢復意識，為臨床操作多一層保障。

對於使用新一代短效麻醉藥的體驗，林蔚然舉例，一名長期追蹤胃部腫瘤的病人，曾反映以往使用傳統麻醉藥常整日昏沉，改用新藥，「做完檢查，醒來神清氣爽」，如此回饋也成為推廣的重要契機，因為現在的患者在意的不只是價格、安全，更希望能舒服、有效率，而這正是新藥能創造的價值。

以安全與品質為核心，打造舒適新標竿

針對麻醉團隊與健診的協作，柳復兆說明，長庚健診中心的麻醉作業採多重安全機制，包括麻醉前透過心電圖、血液檢查評估風險；檢查中則即時監測血壓、心跳、血氧飽和度等重要數據，並由麻醉醫師及護理師全程守護；檢查結束後，病人仍須觀察20至30分鐘，確認意識、生命徵象等穩定後方可離開，患者完全不用擔心麻醉後無人注意導致置身險境。

柳復兆強調，新一代短效麻醉藥搭配長庚團隊的服務，不僅醫師操作穩定，病人感受也輕鬆，雙方都能避免壓力與不適；林蔚然則說，這樣的升級可展現健診中心「以安全為優先、以品質為目標」的核心價值，對醫師、患者屬雙贏，口碑亦可提升，期許未來可嘉惠更多民眾。