民團轟「超商展示加熱菸」荒腔走板　國健署長急閃拒回應

▲依照菸害防制法規定，加熱菸相關產品都不能陳列展示。（圖／記者楊晨東攝）

記者趙于婷／台北報導

加熱菸上架後，違規風波不斷，根據《菸害防制法》，載具等相關菸品都不能陳列展示，但有民眾在超商發現菸架上竟有載具照片展示。對此，董氏基金會直批，過去就很多荒腔走板的事情，真的要幫國健署加油。而國健署署長沈靜芬今上午出席活動時，面對媒體詢問，直接急閃拒絕回應。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗受訪時指出，根據《菸害防制法》規定，菸品不能陳列展示，對於國健署都幫助菸商感到生氣，之前也不讓菸商使用健康警示圖，但菸商精緻包裝就是菸品品牌，依照當時最後通過的法律規定，就是不能陳列、展示。

林清麗說，加熱菸從過去討論到現在就很多荒腔走板的事情，過去已經吵了很多年，也講很多了，法律已經定位了，現在就是依法執行，「已經有點不想罵國健署了，真的要幫國健署加油，而且針對先前未標示尼古丁遭下架一事，應該是要下架跟沒入，不能再讓他們重新處理完後又上架。」

林清麗無奈表示，不知道真正問題在哪，想必國健署一直以來都有菸商的壓力，對菸商的約束不應該是關起門溝通，而是要把資訊公開，在有條件開放下，一切公開透明，民團也會挺政府，但現在國健署狀態是節節敗退，應該要持續守住立場並確實執行法律。而針對加熱菸相關爭議，沈靜芬今上午出席活動，會前拒絕回應，會後也緊急快閃。