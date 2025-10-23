ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

民團轟「超商展示加熱菸」荒腔走板　國健署長急閃拒回應

▲加熱菸標示瑕疵遭勒令回收，台東衛生局加強監管通路銷售。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲依照菸害防制法規定，加熱菸相關產品都不能陳列展示。（圖／記者楊晨東攝）

記者趙于婷／台北報導

加熱菸上架後，違規風波不斷，根據《菸害防制法》，載具等相關菸品都不能陳列展示，但有民眾在超商發現菸架上竟有載具照片展示。對此，董氏基金會直批，過去就很多荒腔走板的事情，真的要幫國健署加油。而國健署署長沈靜芬今上午出席活動時，面對媒體詢問，直接急閃拒絕回應。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗受訪時指出，根據《菸害防制法》規定，菸品不能陳列展示，對於國健署都幫助菸商感到生氣，之前也不讓菸商使用健康警示圖，但菸商精緻包裝就是菸品品牌，依照當時最後通過的法律規定，就是不能陳列、展示。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林清麗說，加熱菸從過去討論到現在就很多荒腔走板的事情，過去已經吵了很多年，也講很多了，法律已經定位了，現在就是依法執行，「已經有點不想罵國健署了，真的要幫國健署加油，而且針對先前未標示尼古丁遭下架一事，應該是要下架跟沒入，不能再讓他們重新處理完後又上架。」

林清麗無奈表示，不知道真正問題在哪，想必國健署一直以來都有菸商的壓力，對菸商的約束不應該是關起門溝通，而是要把資訊公開，在有條件開放下，一切公開透明，民團也會挺政府，但現在國健署狀態是節節敗退，應該要持續守住立場並確實執行法律。而針對加熱菸相關爭議，沈靜芬今上午出席活動，會前拒絕回應，會後也緊急快閃。

【聰明拿捏】2歲女兒不想走路！大喊「爸爸好帥」討抱成功XD

關鍵字： 加熱菸 菸害防制法 菸商

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

郭漢崇化解「排尿障礙」獲國際肯定　「陳偉殷受傷」啟發創新療法

從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院

染流感後「肺炎恐一直復發」　醫點名2族群：打疫苗不只防流感

睡不好別焦慮！醫師揭「80／20睡眠法則」：放過自己反而更容易睡著

醫護請特休也遭扣績效獎金　工會抗議提4訴求：不得有不利待遇

20多歲男晨勃「硬一整天」痛到掛急診　竟是急性白血病

多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒急診　北市衛生局將稽查

非洲豬瘟「冷凍能撐1000天」酸鹼都不怕！　他揭台灣失守代價

老饕放心！萬巒豬腳老店照常賣　業者拍胸脯：庫存可撐45天

生菜沙拉「2機制能瘦身」　醫：正餐前吃可降血糖30%

讀者迴響

回到最上面