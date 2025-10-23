【廣編】50階不肺力，80階更給力！台灣胸腔暨重症加護醫學會邀您一起守護肺健康

▲圖為50階不肺力，80階更給力活動資訊。

圖、文／台灣胸腔暨重症加護醫學會提供

根據衛生福利部統計，肺阻塞（COPD）位居國人十大死因第八名，每年約有近6,000人因此失去生命。然而，多數民眾對肺阻塞的認識仍十分有限，往往忽略早期警訊，錯失治療黃金期。為喚起全民對肺阻塞的重視，台灣胸腔暨重症加護醫學會特別響應2025年世界肺阻塞日，於2025年11月2日（星期日）上午9:00~12:00，在台中廣三SOGO正門1F廣場（台中市西區臺灣大道二段459號） 舉辦「2025世界肺阻塞日 全民階力挑戰」活動，邀請民眾一同「階」出健康，用行動守護肺部功能！

立即報名活動： https://www.surveycake.com/s/dXQ4z

活動以「50階不肺力、80階更給力」為主題，透過登階體驗讓參與者實際感受肺部耐力與健康狀況，同時了解「咳、痰、喘」三大症狀的重要警訊。現場更設有衛教互動攤位，民眾可輕鬆學習肺部保健知識。此外，報名成功者還有機會獲得肺功能檢測體驗，早一步掌握自身肺健康狀況。

肺阻塞高風險族群，需要特別留意肺阻塞的有哪些危險因子，包括：年齡40歲以上、有抽菸或長期吸入二手菸的習慣、

長期暴露於空氣污染或職業粉塵環境中，許多患者在初期僅有輕微咳嗽、咳痰或喘的情形，常誤以為只是感冒或老化現象而延誤就醫。學會提醒民眾，出現「咳、痰、喘」等症狀三週以上，就應主動諮詢醫師、高風險族群建議定期安排肺功能檢測，以便及早發現、及早治療，才能降低疾病惡化風險，遠離肺阻塞對健康的威脅。





