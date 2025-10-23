驚人閃兵招式！　醫揭聽過「最猛的」

記者陳俊宏／綜合報導

藝人閃兵案延燒，泌尿科醫師戴定恩分享自己擔任過兵役體檢醫師，聽過各種閃兵理由，「最猛的是拿針戳自己的胸口，希望製造出氣胸，這個我覺得要意志力驚人！」

戴定恩在臉書說，他當兵那年正好是個特別的時間點，台灣準備要廢除義務役，所以他們那一屆畢業生，都可以自由選擇「替代役」，即使常備役體位，也可以直接服替代役。

戴定恩表示，隔年國家發現兵源不足，這項政策立刻被取消，於是他也成了第一屆也是最後一屆，以「常備役體位」服替代役的一屆。

▼《憲法》明定人民有服兵役義務。（圖／翻攝「國防部發言人」臉書）



戴定恩指出，他的職業生涯裡曾經擔任「兵役體檢醫師」，負責初步篩檢，判定是否需要複檢、是否有異常狀況，再轉介給國軍相關專門的醫院，做最後的役男體位判定，也因此親眼見識了許多「創意十足」的閃兵理由。

戴定恩提到，在泌尿科這一塊，常見的「免役理由」包括：

►曾經拿掉一顆腎臟、腎功能異常



► 神經性膀胱（一直想尿尿，無法在軍中正常生活）



► 嚴重的性傳染病，病毒影響身體太大



► 或者…「兩顆蛋蛋都沒了」

戴定恩說，印象最深刻的是，有位役男拿著報告來，說他因外傷拿掉一顆睪丸，「醫師，我這樣是不是可以免役？」他只能誠實回答，「很抱歉，一顆還健在，你還是常備役體位喔！」他見役男無奈苦笑，只能拍拍對方肩膀。

戴定恩表示，說到「閃兵」，在體檢現場聽到的奇文異事，真是五花八門：

►體重

在體檢前狂吃或不吃，以增重或減重，希望免役！

►瘋狂熬夜

體檢前一周不睡覺，希望爆肝，或造成抽血異常！

►散瞳液

造成視力模糊，干擾視力檢測。

►狂喝咖啡

大量的咖啡因造成心悸，希望製造出心電圖的心律不整。

►氣胸

最猛的是拿針戳自己的胸口，希望製造出氣胸，這個我覺得要意志力驚人！

戴定恩提到，這些故事聽起來驚奇，但也很令人擔憂，「我要很坦白地說，刻意『假裝生病』或採取極端手段以逃避服役，風險極高，除了可能觸犯法律以外，最重要的是會對自己的身體造成傷害。服兵役本身有不同的制度與討論空間，但請不要拿自己的健康當賭注。」

▼藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，遭上銬拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）



▼坤達遭上銬拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）

